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麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　超暖客製化感動上萬人

▲父親發文感謝。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲父親發文感謝。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

「這是孩子生前最喜歡吃的！」一名父親日前到板橋一間麥當勞詢問，是否能在早上9點，做出炸雞、薯條，讓他帶去小孩的告別式；店家得知後，立刻答應幫忙，讓他感動不已，而上萬網友也鼻酸直呼，「暖心店家，爸爸節哀。」

父親稍早在「爆廢公社公開版」發文提到，「今天是小孩的告別式，孩子生前最喜歡吃麥當勞，前幾天去詢問店家，能否在早上9點前，做出炸雞、雞塊、薯條，好讓我能帶去告別式。」

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店家聽到後立刻答應，讓身為父親的他不禁感動表示，感謝麥當勞板橋雨農餐廳店，趕在早上9點前做出這些，讓他能以此祭拜孩子，了卻一樁心願。

▲小孩生前最愛車麥當勞。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲小孩生前最愛吃麥當勞。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

PO文一出短短1小時，已超過萬人按讚，大票網友洗版留言，「願好人一生平安，喪家節哀」、「節哀...謝謝麥當勞的暖心」、「自己也當老爸後，看到這樣的文都開始會揪心難過，請節哀！希望小天使改天會再轉世回去文主家」、「黑夜來臨，願我們彼此照亮，互相關心，把愛傳遞下去」。

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