男家教與14歲少女墜愛河！2度啪啪曝光了...和解獲緩刑

▲家教與女學生相戀，2度在少女家中發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／台北報導

台北一名24歲吳姓男子擔任14歲女學生的家教老師，2人卻墜入愛河，2度在少女家中發生關係，直到少女跟社工提到此事，案件才曝光。台北地院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交共2罪，各處4月，合併執行6月，宣告緩刑2年。

判決指出，吳男於去年11月間，在網路上認識欲尋找家教老師的14歲少女，未料雙方相處一段時間，竟萌生愛意，從原本的師生關係發展成戀人，分別在去年12月31日凌晨、今年1月16日上午於少女父親的租屋處中發生關係。

直到少女與社工提及此事，2人戀情才曝光，少女父親得知後也前往警局報案。由於吳男偵訊時坦承與女學生發生性行為，與少女指訴情節相符，依法起訴。

台北地院審酌吳男明知學生為14歲少女，思慮尚欠成熟，並無完足之性自主能力，仍不能克制己身情慾衝動、發生關係，念及吳男犯案時僅24歲，正值年輕氣盛、血氣方剛之年紀，所為並未違反少女意願，也與少女父親達成和解、獲得原諒，依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交共2罪，各處4月，合併執行6月，宣告緩刑2年，期間付保護管束，應接受法治教育課程2場次。