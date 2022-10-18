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自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」他急折返　真相長知識了

▲▼自助加油,機車加油。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友昨晚騎車去加油，金額為78元，並用Apple Pay結帳，怎料離開後才發現，收到的交易通知竟顯示2250元，於是急忙折返加油站詢問，然而對方的解釋卻讓他半信半疑，忍不住上網求解。PO文釣出解答，許多人看到熟悉的數字也笑回，「這是正常的啦！」

網友在「我是永和人」發文提到，昨晚9點半左右，他騎車到加油站自助加油，因為穿雨衣不方便拿出信用卡，便用Apple pay付款，「看著加油機螢幕顯示80元（自助打折後78元），完成交易並印出收據；離開後到全聯，拿出手機看交易通知，居然顯示金額2250元。」

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當時，他立刻跑回加油站詢問，「裡面的主管斬釘截鐵地說，不是他們的問題，是銀行預扣的金額，到時候會退刷給我。這種說法真的讓我傻眼，我在全省用信用卡加油，從來沒遇過這種情況，偏偏打電話到銀行，永遠都是語音無法處理，請問有人遇過這種情況嗎？」

▲交易紀錄顯示2250元。（圖／翻攝自臉書／我是永和人）

▲交易紀錄顯示2250元。（圖／翻攝自臉書／我是永和人）

對此，網友們解答，這是正常的，「信用卡自助加油會圈存一定額度，所以我都用中油Pay」、「這是圈存金額，等過3-5天，加油站結帳請款的時候，就會是78元了；換句話說，如果卡片的額度或餘額不足2250元的話，是不能使用自助加油的」、「自助加油會先圈...正常」、「2250是最高上限」、「台新2250經過，一開始也被這個預扣金嚇到，還打客服什麼的，虛驚一場」、「富邦也是2250」。

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