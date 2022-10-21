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俄羅斯幼稚園「秀出整排軍火」　向4歲孩子講解AK-47、肩射火箭筒

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁上月宣布「局部動員令」擴大徵召後備軍人至烏克蘭前線。近日，網路上流傳令人震驚的影像顯示，俄羅斯一群年僅4到5歲的幼童竟然在幼稚園學習認識AK-47步槍和單兵肩射武器，負責教學的「老師」來自親政府的青年志願軍組織人員。

▲▼俄羅斯親政府志願軍組織到幼稚園授課，讓4歲孩子學習認識槍枝武器。（圖／翻攝自推特@raging545）

▲俄羅斯親政府志願軍組織到幼稚園授課，讓4歲孩子學習認識槍枝武器。（圖／翻攝自推特@raging545，下同）

根據《每日郵報》報導，親克里姆林宮的青年軍運動組織「戰鬥兄弟會」（Combat Brotherhood）成員菲爾索夫（Pavel Firsov）身穿迷彩服，出現在莫斯科北部城市科羅廖夫（Korolyov）的一所幼兒園，教室地上擺著包含AK-47步槍在內的各種軍事裝備，他一一地拿起不同的槍枝為這群4到5歲的孩子們講解。

▲▼俄羅斯親政府志願軍組織到幼稚園授課，讓4歲孩子學習認識槍枝武器。（圖／翻攝自推特@raging545）

▲俄羅斯幼稚園教室前台擺滿各種槍枝軍備。

報導稱，菲爾索夫是「軍事行動的老手」，經常幫年齡較大的孩子們上軍事課，培養他們成為「祖國保衛者」的資質。網路社群流傳的畫面中，除了示範人員穿戴全副武裝之外，菲爾索夫教導幼稚園女性導師如何使用肩射式榴彈發射器的照片也同時曝光，引發正反議論聲浪。

▲▼俄羅斯親政府志願軍組織到幼稚園授課，讓4歲孩子學習認識槍枝武器。（圖／翻攝自推特@raging545）

▲幼稚園女老師也在學習如何使用肩射式武器。

報導引述網友留言稱，「我有理解錯嗎？一名戰鬥人員帶著機關槍和火箭筒來到幼稚園？」另一人卻說，「一個期望孩子們變得更好的戰鬥人員來到幼稚園，總比恐怖分子好。」一名家長聲稱自己沒有收到任何相關課程的通知，「很幸運，我們的孩子那天不在幼稚園。」有人批評這種行為「太可怕」的同時，也有支持者表示，「如果不教男孩們武器知識，他們就會成為懦弱的人。」

事實上，這已經不是俄羅斯兒童學習使用槍枝等軍事武器的畫面首次出現。過去路透社就曾上傳過一則影片顯示，俄國遠東城市伯力（Khabarovsk）一名6歲女童塔拉索娃（Daryana Tarasova）加入全俄「青年軍運動」，經過訓練後能在幾秒鐘內組裝或拆卸一把卡拉什尼科夫步槍（Kalashnikov rifle），母親受訪時也表示，很支持女兒加入青年軍運動。

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