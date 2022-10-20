俄軍殘暴性侵22歲女「丈夫也遭性虐待」　再對他們4歲女兒性侵犯

▲烏克蘭女童。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

聯合國近來一份報告顯示，俄羅斯軍隊在攻打烏克蘭期間犯下多起駭人性侵案，其中一名女子慘遭多名俄軍集體性侵，丈夫也遭到性虐待，脅迫2人在面前發生性關係後，連4歲女兒也不放過，惡劣行徑令人髮指。

報告中詳細指出，俄軍在攻打烏克蘭期間，常以性侵作為侵略工具，他們在切爾尼戈夫(Chernihiv)地區佔領村莊時，故意在身體殘疾的丈夫面前，性侵一名83歲婦女。住在基輔附近一名56歲婦女也控訴，3名俄軍突然闖入家中對她性侵。

▲俄羅斯用伊朗無人機攻擊烏克蘭 。（圖／路透）

報告中還提到，受害者丈夫或家人若是想要抵抗或是保護她們，就會被俄軍當場射殺。今年3月，2名俄兵闖入基輔一名22歲女子家中，多次性侵女子，也對其丈夫性虐待，除了強迫2人在面前發生性關係，還猥褻4歲女兒。

▼烏克蘭人民飽受戰火侵襲。（圖／路透社）

在另一個村莊，一名俄兵闖入居民家中，試圖把一名50歲女子拖到外面性侵，她的丈夫拼命想要阻止結果中槍，女子後來被帶到別處性侵，直到俄羅斯武裝部隊來到現場，才將犯案的俄兵帶走，受害者丈夫2天後不治身亡。

報告中寫道，俄軍的殘暴行為讓受害者感到巨大痛苦，甚至有人想要輕生，由於害怕被貼上污名標籤，讓這些受害者往往不敢出面，直到長期感到安全與獲得充分照顧後，才敢說出所發生的經歷。