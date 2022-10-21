烏克蘭因俄空襲狂炸「首度全國限電」　土俄協議設天然氣中心

▲烏克蘭基輔一座火力發電廠遭俄軍飛彈襲擊起火。（圖／路透社）

文／中央社

俄羅斯發動一連串飛彈和無人機攻擊，摧毀烏克蘭能源設施後，烏克蘭20日首度限制全國用電。土耳其總統艾爾段19日表示與俄羅斯總統普丁達成協議，將於土耳其成立天然氣中心。

●俄羅斯連日空襲能源設施 烏克蘭首度全國限電



俄羅斯在寒冷冬季即將來臨前發動一連串飛彈和無人機攻擊，摧毀烏克蘭一些發電廠後，烏克蘭20日將首度限制全國用電。

烏克蘭官員和烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，將在20日上午7時到晚間11時之間實施限電措施。烏克蘭總統幕僚在通訊平台Telegram上說，城市街燈將受限，還說如果民眾沒有將用電量減到最少，會有暫時停電的情況發生。

烏克蘭國家能源公司說，儘管目前這波措施限於20日實施，但「隨著寒冷天氣的到來，我們不排除將更頻繁地尋求大家的協助」。

英國廣播公司（BBC）提到，烏克蘭國家能源公司呼籲民眾在7時前趕緊「替所有的東西充電」，包括手機、行動電源、手電筒和電池。

烏克蘭國家能源公司也呼籲民眾備水，並確保他們「有保暖的襪子、毯子，以及給家人和朋友擁抱」。

▲烏克蘭哈爾科夫因為俄軍導彈襲擊而遭遇停電，民眾摸黑在超市內購物。（圖／路透）

●歐洲降低對俄能源依賴 普丁艾爾段協議在土耳其設天然氣中心

土耳其總統艾爾段19日表示與普丁達成協議，土耳其將成立天然氣中心。專家分析，烏克蘭戰爭爆發後，俄羅斯對歐洲的天然氣出口大減，面對大量能源無處可售，經土耳其向歐洲輸氣將給普丁一條後路。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）於所屬的正義發展黨（AKP）會議上指出：「土耳其也將成立天然氣中心。在我們上回的會晤中，我們在這個議題上與俄羅斯總統普丁達成一致立場。」

艾爾段說：「按他自己的話說，普丁向世界宣布，歐洲可以從土耳其獲得天然氣。」

他表示，能源危機當頭，西方國家越來越憂心。而土耳其「沒有這樣的狀況」。

普丁13日在哈薩克與艾爾段面對面磋商時說，莫斯科將考慮在土耳其開發天然氣中心。

艾爾段會後宣布，根據俄羅斯提議，安卡拉和莫斯科將共同在土耳其色雷斯（Thrace）地區建設天然氣中心，將土耳其溪（TurkStream）天然氣管線定位為北溪（Nord Stream）的替代方案，使更多天然氣經黑海出口至土耳其。



●美控5俄人規避制裁 向莫斯科輸送美國軍事技術



美國當局19日控訴5名俄羅斯人涉嫌向俄羅斯武器製造商運送美國電子元件，其中有些在烏克蘭戰場被發現。

此外，3名拉脫維亞人和1名烏克蘭人也因試圖向俄羅斯運送美國製造的高精度工業磨床而受到指控；美國司法部說，武器製造商或核武器計畫可能使用這種磨床。

司法部表示，這兩起案件涉及杜拜和德國等多個國家的幌子公司，目的在於規避美國和全球對俄羅斯的制裁。

●普丁宣布俄羅斯數區提升戒備狀態 莫斯科市長：首都運作如常



俄羅斯總統普丁已經宣布，讓首都莫斯科市在內的數個地區進入「提高戒備」狀態，可能限制交通並加強安全措施。莫斯科市長索比亞寧則說，首都1250萬人的生活將「運作如常」。

普丁於19日宣布俄國吞併的4個烏克蘭地區實施戒嚴，同時還使莫斯科市在內的俄國數個地區進入「提高戒備」狀態，這項命令可限制首都的交通運輸並加強公共秩序。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）一直試圖讓首都如常運作，他今天表示：「我必須強調說，目前沒有實施任何會限制正常生活步調的措施。」

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