羅智強掛急診「多處胃潰瘍」　連續二天半夜肚子痛醒：暫緩輔選

▲國民黨前台北市議員羅智強掛急診。（圖／翻攝臉書）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨前台北市議員羅智強透露，自己連續二天半夜肚子痛醒，20日早上撐完輔選行程，最後還是掛了急診，「醫生說我的胃多處胃潰瘍，嚴重發炎」，妻子知道後生氣的說，「你總是把別人的事看得比自己重要，現在是把別人的命看得比自己的命重要」，要求他接下來關機幾天，好好休息。

羅智強表示，一直以為自己是不倒的鐵人，其實只是在透支身體，連續二天肚子不舒服，但從南到北輔選行程滿檔，也抽不出空看醫生，昨天早上行程走完後實在很不舒服，只好去掛急診，照了胃鏡，醫生說是胃潰瘍，本來下午要第七度南下屏東幫縣長參選人蘇清泉，因而取消。

羅智強說，今天本來要住院，但有三場大學校園演講，實在沒有辦法臨時取消，而他其實得了新冠之後，身體就一直有狀況，咳嗽快二個月沒好，體力也大不如前，現在胃也來討債，向來不太管他的太太都生氣了，本來命令他住院幾天，但在他苦苦哀求下，因為今天三場大學演講放鴿子會很嚴重，實在不能不去，會請主辦單位用「座談訪問」的方式進行，減少體力的消耗，太太才勉強同意。

羅智強曾爭取參選桃園市長，甚至不惜辭掉台北市議員，但最終仍選擇退出、成全桃園市長選戰，9月則表態「鄭重考慮，參選總統」，多次引發話題，目前正全力投入2022輔選。