　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇狂打「從醫是假」　12醫界公會發聲明力挺陳其邁

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務，遭陳其邁駁斥是烏龍爆料。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁遭國民黨台北市議員王鴻薇砲轟，昔為公費生卻未至偏鄉服義務，怒斥「從醫初衷攏是假」。不過連日打邁疑似出現反效果，不僅醫師公會率先發表聲明力挺陳其邁，駁斥特定政治人物扭曲事實，高雄12個醫界公會20日也出面表態，肯定陳其邁醫師在公衛與人民健康上貢獻。

高雄市各大醫事公會20日同步發聲明，包括高雄市牙醫師公會、高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會、高雄市醫事檢驗師公會、大高雄醫事檢驗師公會、高雄市護理師護士公會、新高雄護理師護士公會、高雄市物理治療師公會、高雄市醫事放射師公會及高雄縣醫事放射師公會。

聲明表示，公衛市長陳其邁醫師以其公衛與醫師專業，大力推動台灣的各項公共衛生及健保醫療政策，與醫藥護界同心照顧好高雄市民健康，各醫事公會給予感謝與高度肯定，並譴責特定政治人物以錯誤資訊斷章取義操作選舉，誤導民眾。

聲明稿指出，高雄市藥師公會張盈棠理事長、高雄市第一藥師公會劉亮君理事長、高雄市藥劑生公會張振芳理事長、新高雄藥劑生公會王輝上理事長共同表示，自COVID-19疫情迄今，公衛市長陳其邁醫師帶領高雄市藥師們合力投入各項防疫工作，超前部署。

聲明列舉陳其邁各項防疫創舉包含：廣設社區藥局快篩實名制販售點、COVID-19口服抗病毒藥物合約藥局、低收入戶免費發放快篩試劑、首創社區採檢站之藥師提供綜合感冒藥及鎮痛解熱藥等指示藥品，更體恤藥師不畏辛勞，將藥物儘速送到市民手中並教導用藥注意事項，降低高風險患者重症死亡風險，酌予貼心補助。截至9月30日止，高雄市送藥到府達3萬3328件，為全國之冠，提供高雄市民更便利完整服務，守護市民健康，讓居家照護確診者及家人無後顧之憂。

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

高雄市醫事檢驗師公會名譽理事長賴信亨、高雄市醫事檢驗師公會理事長張喬棠及大高雄醫檢師公會理事長蘭光坪，回憶2021年5月北部疫情擴散至高雄市而發生COVID-19本土社區疫情，時值防疫目標為清零階段，COVID-19 Alpha病毒株的高傳染力、高致命性造成人心惶惶。

醫檢師公會聯合聲明指出，公衛市長陳其邁醫師整合了公衛及醫療、相關醫事專業，由市府補助各大醫院積極提升「高通量PCR檢驗」量能，面對醫療院所及社區篩檢站核酸檢驗量大增，各院分生醫檢師也採三班輪值，務求最短時間內完成檢驗報告、即時協助疫調並落實高效率的防疫措施以阻斷社區傳播鏈，公衛市長陳其邁醫師以其專業，在疫情期間與醫檢師同心守護高雄市市民，免於COVID-19疫情擴散，是不爭的事實。

▲▼遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

社團法人高雄市護理師護士公會周汎澔理事長、社團法人新高雄護理師護士公會江明珠理事長也發表聯合聲明，感謝公衛市長陳其邁醫師以其醫師專業，大力推動台灣的各項公共衛生及健保醫療政策，在COVID-19疫情流行期間，陳其邁市長非常重視第一線護理人員個人防護，口罩、疫苗及快篩試劑均優先撥發。疫情嚴峻時期，市府更主動提供防疫險，讓接受疫苗施打之護理人員能多一層保障。

護理師護士公會聯合指出，市長更時常至防疫接種站、社區篩檢站及醫院視察，關懷第一線醫護同仁並親自致贈花束及巧克力等，慰問現場第一線醫護及防疫人員辛勞付出。高雄市護理界衷心感謝公衛市長陳其邁醫師，在專業之下更提供多項暖心的措施與獎勵，讓護理人員在執行防疫工作無後顧之憂。

高雄市牙醫師公會蘇文藝理事長、高雄市物理治療師公會劉雅棻理事長、高雄市醫事放射師公會陳鵬壕理事長及高雄縣醫事放射師公會陳怡任理事長，也聲明感謝並感佩公衛市長陳其邁醫師，即使未在臨床服務，仍以醫者仁心、高度專業與熱忱，鼓舞高雄醫界完成使命，與醫界、市民朋友同心攜手，走過這場COVID-19世紀戰疫。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

ET快訊
12星座「最新一週運勢」曝光　摩羯做假面好人
古娃娃雪糕吃到不明異物！他反映「半個月仍無解」掀議
快訊／北捷板南線晚間跳電「車站一片黑」！
快訊／國道一號「5車追撞」傷亡不明！現場嚴重回堵
百萬女神網美「站飯店高樓邊緣拍照」　粉絲一看嚇壞
味全16安狂攻11分！兄弟封王等明天　桃猿全年第一M1
特拉斯剛辭職　「英國第一貓」發推特：國王要我當首相
桃園18歲少女離奇失蹤！出門找朋友「車遭埋台七線」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇狂打「從醫是假」　12醫界公會發聲明力挺陳其邁

高端戰士最多挨6針！趙少康怒要「蔡英文賠錢」：納稅錢白花了

北捷晚間突跳電　板南線多站「車站用電」受影響

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

義大利最大報以「反抗強權之島」報導台灣　近年篇幅最長、最廣

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

北市議長陳錦祥競總周六成立　韓國瑜、蔣萬安有望合體站台

國家推雙語政策2年！他提民調揭露真相：7成民眾「莫宰羊」

張麗善細數水林治水政績拚連任　拉抬議員共同打造雲林「護縣神山」

柯文哲合體鍾東錦「黑白配」　民進黨：黃珊珊、高虹安認同嗎？

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

王鴻薇狂打「從醫是假」　12醫界公會發聲明力挺陳其邁

高端戰士最多挨6針！趙少康怒要「蔡英文賠錢」：納稅錢白花了

北捷晚間突跳電　板南線多站「車站用電」受影響

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

義大利最大報以「反抗強權之島」報導台灣　近年篇幅最長、最廣

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

北市議長陳錦祥競總周六成立　韓國瑜、蔣萬安有望合體站台

國家推雙語政策2年！他提民調揭露真相：7成民眾「莫宰羊」

張麗善細數水林治水政績拚連任　拉抬議員共同打造雲林「護縣神山」

柯文哲合體鍾東錦「黑白配」　民進黨：黃珊珊、高虹安認同嗎？

英國財相、首相先後下台　一次看懂「減稅政策」髮夾彎風波

《棒棒堂》拿鐵爆婚變！　老婆發聲：終懂了具雄跟柔美的結尾

影／音樂家開顱手術吹薩克斯風　「全程清醒」吹奏9hrs

泰國淹水麵店客人淡定用餐　腳邊還有魚幫做「足療spa」

政治熱門新聞

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

三立最新民調：陳時中負評最高　支持度28.8%超車蔣黃居第一！

王浩宇預言高端「世界訂單接到手軟」翻車了！

陳時中喊「領養代替購買」　遭寵物同業公會嗆

中共提早攻台？　陳明通：2023年可能「以戰逼談」

謝和弦輔選柯文哲「全為了一個女生」！

萬華槍擊1死4傷！柯文哲「直播中離」看中槍員警

林佳龍合體館長喊話侯友宜：新北給佳龍、總統給他選

快訊／鍾東錦砂石堆到5樓高！　他曝現場照批：這些人是如何破壞苗栗？

林耕仁碩論沒抄襲　但有瑕疵：將檢討教師

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

民調反超蔣萬安？　陳時中：感謝市民死忠

台北市長最新民調出爐　沈富雄分析一關鍵：蔣萬安越安全

快訊／北市萬華槍擊案1員警3民眾中彈　陳時中發聲了

更多熱門

相關新聞

草漯重劃區無法接水　賴香伶：資訊應透明

草漯重劃區無法接水　賴香伶：資訊應透明

民眾黨桃園市長候選人賴香伶20日，再度對於觀音區草漯重劃區自來水無法接管問題再次提出，住戶用水要穩定，交屋前要完成接管才是最重要的，呼籲水公司不要受到壓力就輕輕放過，政風也該開展開調查，讓資訊透明公開才是最好狀況。

侯友宜「合體」謝龍介齊拉票

侯友宜「合體」謝龍介齊拉票

桃園市長選戰衝擊2024？　「雙鄭」看法不同

桃園市長選戰衝擊2024？　「雙鄭」看法不同

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

關鍵字：

2022九合一大選2022高雄市長2022高雄市高雄民進黨陳其邁國民黨王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

更多

最夯影音

更多
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面