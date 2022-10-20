王鴻薇狂打「從醫是假」　12醫界公會發聲明力挺陳其邁

▲王鴻薇爆陳其邁「公費念醫」30年未盡義務，遭陳其邁駁斥是烏龍爆料。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁遭國民黨台北市議員王鴻薇砲轟，昔為公費生卻未至偏鄉服義務，怒斥「從醫初衷攏是假」。不過連日打邁疑似出現反效果，不僅醫師公會率先發表聲明力挺陳其邁，駁斥特定政治人物扭曲事實，高雄12個醫界公會20日也出面表態，肯定陳其邁醫師在公衛與人民健康上貢獻。

高雄市各大醫事公會20日同步發聲明，包括高雄市牙醫師公會、高雄市藥師公會、高雄市第一藥師公會、高雄市藥劑生公會、新高雄藥劑生公會、高雄市醫事檢驗師公會、大高雄醫事檢驗師公會、高雄市護理師護士公會、新高雄護理師護士公會、高雄市物理治療師公會、高雄市醫事放射師公會及高雄縣醫事放射師公會。

聲明表示，公衛市長陳其邁醫師以其公衛與醫師專業，大力推動台灣的各項公共衛生及健保醫療政策，與醫藥護界同心照顧好高雄市民健康，各醫事公會給予感謝與高度肯定，並譴責特定政治人物以錯誤資訊斷章取義操作選舉，誤導民眾。

聲明稿指出，高雄市藥師公會張盈棠理事長、高雄市第一藥師公會劉亮君理事長、高雄市藥劑生公會張振芳理事長、新高雄藥劑生公會王輝上理事長共同表示，自COVID-19疫情迄今，公衛市長陳其邁醫師帶領高雄市藥師們合力投入各項防疫工作，超前部署。

聲明列舉陳其邁各項防疫創舉包含：廣設社區藥局快篩實名制販售點、COVID-19口服抗病毒藥物合約藥局、低收入戶免費發放快篩試劑、首創社區採檢站之藥師提供綜合感冒藥及鎮痛解熱藥等指示藥品，更體恤藥師不畏辛勞，將藥物儘速送到市民手中並教導用藥注意事項，降低高風險患者重症死亡風險，酌予貼心補助。截至9月30日止，高雄市送藥到府達3萬3328件，為全國之冠，提供高雄市民更便利完整服務，守護市民健康，讓居家照護確診者及家人無後顧之憂。

▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

高雄市醫事檢驗師公會名譽理事長賴信亨、高雄市醫事檢驗師公會理事長張喬棠及大高雄醫檢師公會理事長蘭光坪，回憶2021年5月北部疫情擴散至高雄市而發生COVID-19本土社區疫情，時值防疫目標為清零階段，COVID-19 Alpha病毒株的高傳染力、高致命性造成人心惶惶。

醫檢師公會聯合聲明指出，公衛市長陳其邁醫師整合了公衛及醫療、相關醫事專業，由市府補助各大醫院積極提升「高通量PCR檢驗」量能，面對醫療院所及社區篩檢站核酸檢驗量大增，各院分生醫檢師也採三班輪值，務求最短時間內完成檢驗報告、即時協助疫調並落實高效率的防疫措施以阻斷社區傳播鏈，公衛市長陳其邁醫師以其專業，在疫情期間與醫檢師同心守護高雄市市民，免於COVID-19疫情擴散，是不爭的事實。

▲遭爆「公費念醫」30年未盡義務，陳其邁打臉王鴻薇：早就還完錢。（圖／陳其邁競選團隊提供）

社團法人高雄市護理師護士公會周汎澔理事長、社團法人新高雄護理師護士公會江明珠理事長也發表聯合聲明，感謝公衛市長陳其邁醫師以其醫師專業，大力推動台灣的各項公共衛生及健保醫療政策，在COVID-19疫情流行期間，陳其邁市長非常重視第一線護理人員個人防護，口罩、疫苗及快篩試劑均優先撥發。疫情嚴峻時期，市府更主動提供防疫險，讓接受疫苗施打之護理人員能多一層保障。

護理師護士公會聯合指出，市長更時常至防疫接種站、社區篩檢站及醫院視察，關懷第一線醫護同仁並親自致贈花束及巧克力等，慰問現場第一線醫護及防疫人員辛勞付出。高雄市護理界衷心感謝公衛市長陳其邁醫師，在專業之下更提供多項暖心的措施與獎勵，讓護理人員在執行防疫工作無後顧之憂。

高雄市牙醫師公會蘇文藝理事長、高雄市物理治療師公會劉雅棻理事長、高雄市醫事放射師公會陳鵬壕理事長及高雄縣醫事放射師公會陳怡任理事長，也聲明感謝並感佩公衛市長陳其邁醫師，即使未在臨床服務，仍以醫者仁心、高度專業與熱忱，鼓舞高雄醫界完成使命，與醫界、市民朋友同心攜手，走過這場COVID-19世紀戰疫。