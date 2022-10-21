　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁：給予高度肯定

▲▼、國民黨於今（19）日舉行 「從醫是假從政是真！爆陳其邁『醫師市長』欺世盜名」記者會 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨連日砲打陳其邁，轟 「從醫是假從政是真」。（圖／國民黨文傳會提供）

記者許宥孺／高雄報導

台北市議員王鴻薇爆料，指高雄市長陳其邁申請公費念醫學系，但仍未盡6年服務義務，陳其邁則火速駁斥這是烏龍爆料，早依規定還款。不過藍營繼續追打陳是「假醫生真政客」，讓高雄醫藥護界看不下去，再次發聲強調肯定陳其邁大力推動台灣公衛、健保醫療政策，同時也譴責政客以錯誤資訊，斷章取義操作選舉。

針對特定政治人物惡意抹黑高雄市長陳其邁，高雄市牙醫師公會理事長蘇文藝理事長、高雄市藥師公會理事長張盈棠、高雄市第一藥師公會理事長劉亮君、高雄市藥劑生公會理事長張振芳、新高雄藥劑生公會理事長王輝上、高雄市醫事檢驗師公會名譽理事長賴信亨、高雄市醫事檢驗師公會理事長張喬棠、大高雄醫事檢驗師公會理事長蘭光坪、高雄市護理師護士公會理事長周汎澔、新高雄護理師護士公會理事長江明珠、高雄市物理治療師公會理事長劉雅棻、高雄市醫事放射師公會理事長陳鵬壕、高雄縣醫事放射師公會理事長陳怡任發表聯合聲名新聞稿。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄醫藥師護界群起力挺市長陳其邁，肯定他公衛政策上的專業。（圖／記者賴文萱翻攝）

新聞稿指出，自COVID-19疫情迄今，公衛市長陳其邁醫師，帶領高雄市藥師們合力投入各項防疫工作，超前部署。

各項防疫創舉包含：廣設社區藥局快篩實名制販售點、COVID-19口服抗病毒藥物合約藥局、低收入戶免費發放快篩試劑、首創社區採檢站之藥師提供綜合感冒藥及鎮痛解熱藥等指示藥品等。更體恤藥師不畏辛勞，將藥物儘速送到市民手中並教導用藥注意事項，降低高風險患者重症死亡風險，酌予貼心補助。截至9月30日止，高雄市送藥到府達3萬3328件，為全國之冠，提供高雄市民更便利完整服務，守護市民健康，讓居家照護確診者及家人無後顧之憂。

由市府補助各大醫院積極提升「高通量PCR檢驗」量能，面對醫療院所及社區篩檢站核酸檢驗量大增，各院分生醫檢師也採三班輪值，務求最短時間內完成檢驗報告、即時協助疫調並落實高效率的防疫措施，以阻斷社區傳播鏈。公衛市長陳其邁醫師以其專業，在疫情期間與醫檢師同心守護高雄市市民，免於COVID-19疫情擴散，是不爭的事實。

▲高雄市長陳其邁視察大型接種站，父愛噴發，頻頻裝萌哄孩子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市長陳其邁視察大型接種站，父愛噴發，頻頻裝萌哄孩子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

公衛市長陳其邁醫師亦非常重視第一線醫藥護防疫人員等個人防護，口罩、疫苗及快篩試劑均優先撥發。疫情嚴峻時期，市府除曾主動提供疫苗險，市長更時常至防疫接種站、社區篩檢站及醫院視察，關懷第一線醫藥護同仁與防疫同仁。高雄市護理界並衷心感謝公衛市長陳其邁醫師，在專業之下更提供多項暖心的措施與獎勵，讓護理人員在執行防疫工作無後顧之憂。

聯合聲明感謝並感佩公衛市長陳其邁醫師，即使未在臨床服務，仍以醫者仁心、高度專業與熱忱，鼓舞高雄醫界完成使命，與醫界、市民朋友同心攜手，走過這場COVID-19世紀戰疫。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

ET快訊
桃園18歲少女離奇失蹤！出門找朋友「車遭埋台七線」
萬華槍手私生活精彩！擁2酒店妹　極樂照片曝
最短命英國首相！特拉斯「上任45天」宣布辭職
新北母殺害6歲兒輕生被救　警打開遺留平板「瞬間鼻酸」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄市長抽號次藍營推「柯馬合體」　基進黨參選人潑冷水：先道歉

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁：給予高度肯定

王鴻薇狂打「從醫是假」　12醫界公會發聲明力挺陳其邁

高端戰士最多挨6針！趙少康怒要「蔡英文賠錢」：納稅錢白花了

北捷晚間突跳電　板南線多站「車站用電」受影響

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

義大利最大報以「反抗強權之島」報導台灣　近年篇幅最長、最廣

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

北市議長陳錦祥競總周六成立　韓國瑜、蔣萬安有望合體站台

國家推雙語政策2年！他提民調揭露真相：7成民眾「莫宰羊」

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

高雄市長抽號次藍營推「柯馬合體」　基進黨參選人潑冷水：先道歉

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁：給予高度肯定

王鴻薇狂打「從醫是假」　12醫界公會發聲明力挺陳其邁

高端戰士最多挨6針！趙少康怒要「蔡英文賠錢」：納稅錢白花了

北捷晚間突跳電　板南線多站「車站用電」受影響

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

義大利最大報以「反抗強權之島」報導台灣　近年篇幅最長、最廣

顏若芳「柯文哲擁抱鍾東錦」：甘願淪小弟，噁心！

北市議長陳錦祥競總周六成立　韓國瑜、蔣萬安有望合體站台

國家推雙語政策2年！他提民調揭露真相：7成民眾「莫宰羊」

菲律賓取消俄69億「Mi-17直升機」訂單！改買美國軍用直升機

影／狐狸犬放風太嗨　黏滿鬼針草變身「挑染汪」

何志偉／柯市府防災SOP失靈　彰顯抗氣候變遷重要性

美軍F-35墜毀爆炸起火！他目擊嚇：發動機在冒煙　飛行員彈射逃生

U23／林振瑋條件比劉致榮更好　沈柏蒼：有可能投到165

《天命奇御》衍生作歸途實機公開　全新Roguelite挑戰武俠魅力

影／遲到驚醒！　見室友「這舉動」秒安心繼續睡

雨下不停全身濕氣重　中醫公開利水祛濕食譜、按摩攻略

烏克蘭因俄空襲狂炸「首度全國限電」　土俄協議設天然氣中心

灰熊與勇士不是競爭關係？　莫蘭特：是追逐目標

日本火車行駛中突撞樹 刺穿玻璃乘客嚇瘋尖叫

政治熱門新聞

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

高端戰士最多挨6針！趙少康怒要蔡英文賠錢

高市長抽號藍營強推「柯馬合體」　基進黨參選人：先道歉

藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁

王鴻薇狂打陳其邁起反效果　12醫界公會發聲明力挺

王浩宇預言高端「世界訂單接到手軟」翻車了！

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

北捷晚間突跳電　板南線多站「車站用電」受影響

民調反超蔣萬安？　陳時中：感謝市民死忠

林耕仁碩論沒抄襲　但有瑕疵：將檢討教師

謝和弦輔選柯文哲「全為了一個女生」！

三立最新民調：陳時中負評最高　支持度28.8%超車蔣黃居第一！

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

義大利最大報以「反抗強權之島」報導台灣　近年篇幅最長、最廣

更多熱門

相關新聞

王鴻薇狂打陳其邁起反效果　12醫界公會發聲明力挺

王鴻薇狂打陳其邁起反效果　12醫界公會發聲明力挺

高雄市長陳其邁遭國民黨台北市議員王鴻薇連日砲轟，昔為公費生卻未至偏鄉服義務，「從醫是假從政是真」。不過連日打邁卻出現反效果，不僅醫師公會率先發表聲明力挺陳其邁，駁斥特定政治人物扭曲事實，今(20日)高雄12個醫界公會也出面表態，肯定陳其邁醫師在公衛與人民健康上貢獻。

草漯重劃區無法接水　賴香伶：資訊應透明

草漯重劃區無法接水　賴香伶：資訊應透明

侯友宜「合體」謝龍介齊拉票

侯友宜「合體」謝龍介齊拉票

桃園市長選戰衝擊2024？　「雙鄭」看法不同

桃園市長選戰衝擊2024？　「雙鄭」看法不同

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

手心手背都是肉！　阿扁相挺林佳龍：若侯友宜連任還要再選一次

關鍵字：

2022九合一大選2022高雄市長2022高雄市高雄民進黨陳其邁王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

萬華槍手私生活精彩！赴越南擁酒店妹照片曝

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

古娃娃雪糕吃到不明異物！　網反映「半個月仍無解」掀議

5歲男童擁前世記憶！1舉動讓媽媽毛骨悚然

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

桃園18歲少女找朋友失蹤！車遭埋台七線

0056史上「最大變動」！　12月將一口氣大增20檔成分股

妻想念前男友的味道　丈夫讓她見面聞個夠

慈禧喝了10年的湯　得知配料怒殺御廚

國1桃園段5貨車連環撞　嚴重回堵

快訊／屏東萬丹工廠大火　火光渲紅超粗煙柱

手術費近萬！員工脖子長瘤沒錢醫　老闆霸氣全包

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面