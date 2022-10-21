藍營嗆「假醫生真政客」　醫藥護界群起力挺陳其邁：給予高度肯定

▲國民黨連日砲打陳其邁，轟 「從醫是假從政是真」。（圖／國民黨文傳會提供）

記者許宥孺／高雄報導

台北市議員王鴻薇爆料，指高雄市長陳其邁申請公費念醫學系，但仍未盡6年服務義務，陳其邁則火速駁斥這是烏龍爆料，早依規定還款。不過藍營繼續追打陳是「假醫生真政客」，讓高雄醫藥護界看不下去，再次發聲強調肯定陳其邁大力推動台灣公衛、健保醫療政策，同時也譴責政客以錯誤資訊，斷章取義操作選舉。

針對特定政治人物惡意抹黑高雄市長陳其邁，高雄市牙醫師公會理事長蘇文藝理事長、高雄市藥師公會理事長張盈棠、高雄市第一藥師公會理事長劉亮君、高雄市藥劑生公會理事長張振芳、新高雄藥劑生公會理事長王輝上、高雄市醫事檢驗師公會名譽理事長賴信亨、高雄市醫事檢驗師公會理事長張喬棠、大高雄醫事檢驗師公會理事長蘭光坪、高雄市護理師護士公會理事長周汎澔、新高雄護理師護士公會理事長江明珠、高雄市物理治療師公會理事長劉雅棻、高雄市醫事放射師公會理事長陳鵬壕、高雄縣醫事放射師公會理事長陳怡任發表聯合聲名新聞稿。

▲高雄醫藥師護界群起力挺市長陳其邁，肯定他公衛政策上的專業。（圖／記者賴文萱翻攝）

新聞稿指出，自COVID-19疫情迄今，公衛市長陳其邁醫師，帶領高雄市藥師們合力投入各項防疫工作，超前部署。

各項防疫創舉包含：廣設社區藥局快篩實名制販售點、COVID-19口服抗病毒藥物合約藥局、低收入戶免費發放快篩試劑、首創社區採檢站之藥師提供綜合感冒藥及鎮痛解熱藥等指示藥品等。更體恤藥師不畏辛勞，將藥物儘速送到市民手中並教導用藥注意事項，降低高風險患者重症死亡風險，酌予貼心補助。截至9月30日止，高雄市送藥到府達3萬3328件，為全國之冠，提供高雄市民更便利完整服務，守護市民健康，讓居家照護確診者及家人無後顧之憂。

由市府補助各大醫院積極提升「高通量PCR檢驗」量能，面對醫療院所及社區篩檢站核酸檢驗量大增，各院分生醫檢師也採三班輪值，務求最短時間內完成檢驗報告、即時協助疫調並落實高效率的防疫措施，以阻斷社區傳播鏈。公衛市長陳其邁醫師以其專業，在疫情期間與醫檢師同心守護高雄市市民，免於COVID-19疫情擴散，是不爭的事實。

▲高雄市長陳其邁視察大型接種站，父愛噴發，頻頻裝萌哄孩子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

公衛市長陳其邁醫師亦非常重視第一線醫藥護防疫人員等個人防護，口罩、疫苗及快篩試劑均優先撥發。疫情嚴峻時期，市府除曾主動提供疫苗險，市長更時常至防疫接種站、社區篩檢站及醫院視察，關懷第一線醫藥護同仁與防疫同仁。高雄市護理界並衷心感謝公衛市長陳其邁醫師，在專業之下更提供多項暖心的措施與獎勵，讓護理人員在執行防疫工作無後顧之憂。

聯合聲明感謝並感佩公衛市長陳其邁醫師，即使未在臨床服務，仍以醫者仁心、高度專業與熱忱，鼓舞高雄醫界完成使命，與醫界、市民朋友同心攜手，走過這場COVID-19世紀戰疫。