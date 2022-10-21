高雄市長抽號次藍營推「柯馬合體」　基進黨參選人潑冷水：先道歉

▲台灣基進黨高雄市議員參選人李雨蓁。（圖／台灣基進提供）

記者吳奕靖／高雄報導

九合一大選的候選人號次抽籤21日登場，針對國民黨高雄市長候選人柯志恩邀請前總統馬英九陪同，台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁發文回顧被馬英九阻擋的高雄重大建設，並呼籲「馬英九陪柯志恩抽號次之前，兩人應該要先向高雄市民好好道歉吧？」

李雨蓁指出，柯志恩上週提出「高鐵南延高雄車站」計畫，並表示「中央欠南高雄一個高鐵站」，她就立刻發文細數國民黨阻礙了多少高雄的重大建設，沒想到國民黨高雄市議員黃紹庭繼續發文批評、顛倒是非，如今柯志恩找來當初執政否決高鐵延伸高雄車站、屏東的馬英九來陪同站台，真正顛倒是非、混淆視聽的就是中國國民黨。

李雨蓁表示，馬英九否決高鐵延伸高雄車站、屏東後，唯一有在研議的後續改善事項叫作「左營轉運專用區工程」，研議的結果就是「不給公務預算，要錢自己籌」。而擋下高鐵南延的馬英九政府，時任的交通部次長，就是柯志恩的競選總部主任委員，葉匡時。

李雨蓁認為，國民黨過去長期認為高雄不需要交通建設，而擋下了重要的高鐵、捷運，甚至連鐵路地下化都有意見。明天馬英九來到高雄，在陪柯志恩抽號次之前，兩人應該要先向高雄市民好好道歉吧？