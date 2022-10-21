桃園市長選戰最新民調曝！　在地議員：他贏了

▲賴香伶、張善政、鄭寶清、鄭運鵬。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

選戰倒數36天，桃園市議員詹江村昨（20）日晚間公布一份最新民調，顯示國民黨張善政以32.9％支持度位居第一，其次為民進黨鄭運鵬31.4％。

詹江村在臉書PO出民調結果表示，這是他們自己集資請台灣指標民調，針對桃園區選民進行調查，共訪問1070人，結果為國民黨張善政32.9％、民進黨鄭運鵬31.4％、無黨籍鄭寶清6.4％、民眾黨賴香伶5.4％，不投票/投廢票的有5.8％，另18.2％則表示不知道/未回答。

▲張善政8日造勢 。（圖／張善政競總提供）



而桃園區民眾的政黨傾向民調結果為民進黨26.4％、國民黨21.5％、民眾黨11.2％、時代力量2.2％、基進黨1.4％、其他政黨0.8％，中立/看人不看黨34.8％、未明確回答1.7％。

詹江村在貼文提到，「張善政贏了！」但張善政和鄭運鵬的支持度落差僅1.5%，人數只差16人，桃園市議員徐玉樹則留言表示，「贏不夠多，大家要加把勁衝到終點」，不少網友也說，「差距太小變數很大，別高興太早繼續走基層，穩紮穩打」、「不能掉以輕心」、「差距不大，還要繼續努力」。

根據《ETtoday新聞雲》民調，若年底大選為藍綠白三人對決，張善政支持度以39.3％微幅領先鄭運鵬支持度30.3％，賴香伶則為10.8％，而要是民進黨籍前立法委員鄭寶清加入戰局，其支持度為7.9％，張善政的支持度則下滑至36.8％，仍贏過鄭運鵬的28.5％。