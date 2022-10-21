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大陸 大陸焦點 特派現場

傳陸研擬縮短入境隔離至2+5？　台商圈樂觀其成：盼航點航班也增加

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲北京首都機場檢疫 。（資料圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美媒《彭博社》昨20日引述消息稱，傳出大陸官方研擬寬入境隔離天數，從現行「7+3」縮短到「2+5」，後面5天可能改為居家健康監測隔離。消息曝光後，大陸台商圈開始熱烈討論。《東森新媒體ETtoday》訪問北京台商協會副會長陳哲彬也指出，樂觀其成，因為太多台商兩三年沒有回台灣，如果放寬天數，返台旅客至少增加四成左右，不過現有兩岸航班必須擴點或增加航班數，才有實質效益。

今年6月28日，大陸國務院聯防聯控機制發布《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，將密切接觸者、入境人員隔離管控時配增加間從「14+7」縮短成「7+3」，該入境管理措施將近4個月。

隨著中共二十大明22日即將閉幕，美媒《彭博社》引述相關消息稱，傳出大陸正在研究放寬對入境旅客的隔離限制。但目前不清楚新的居家健康監察有哪些限制，是否適用沒有固定居所的外國人士或其他入境旅客。

▲▼ 北京台資企業協會秘書長陳哲彬 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京台資企業協會秘書長陳哲彬 。（圖／記者任以芳攝）

儘管這項消息只是「傳言」，隨著大陸航空公司日前調整增加國際航班，台商圈希望期待成真。北京台商協會副會長陳哲彬接受訪問說，「消息一出，我們很多人開始討論，因為太多台商兩三年沒回家，主要考慮大陸隔離天數還是太多。」

陳哲彬說，現在到大陸隔離是「7+3」，沒有固定住所台灣民眾必須隔離10天，依照現在集中隔離旅館平均房價大約5000元（單位：人民幣，下同），大約近2.5萬台幣。如果隔離縮短成2天花費是1000元，換算台幣5000元左右，成本下降，肯定有許多台商有返鄉意願。

他進一步說，疫情之前大陸有數千名台生，光是北京大概有2千人左右，都是台大、清華過來就讀研究所。疫情之後，許多人無法承擔隔離成本，選擇休學回台。如果大陸真的縮點天數，對於台生也是一大福音。

北京資深林姓台商受訪也說，「即使消息只是『傳出研擬』的可能性，大家都樂觀其成。但最大重點是後面「+5」是否能回家健康監測。」

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲大陸入境檢疫還是很嚴格，圖為北京首都機場。（資料圖／記者任以芳攝）

不願具名的北京台商私下告訴記者，「現今實行「7+3」政策，後面的3天成功返家的人少之又少。」主要是社區居委會給軟釘子，因為「沒人敢擔責」，導致有固定居所的台商直接放棄申請，默默住滿10天出關。即使縮短成「2+5」也是一樣問題，如果還是住滿7天，沒什麼實質意義。

隨著近期東方航空、南方航空、海南航空、春秋航空等多家航空公司，陸續恢復數條國際航線增班或復航，外界期盼是放寬國門訊號之一。

不願具名北京台商說，如果實施「2+5」兩岸航班勢必會增加，依照現有4個航點（北京、上海、廈門、成都）可能無法應付，也對其他省台商交通來往很不方便，最好方式就是航班、航點一次開放，但卡在兩岸協商機制。

他進一步說，大陸持續實行「動態」清零，入境防疫政策很難大幅調整。目前兩岸航班數量有管控，「北京-台北」現在每週剩3班，上海航班縮減剩1/4，導致許多台商改飛北京、成都、廈門隔離，導致兩岸航班大客滿，大陸民航局遲遲不批准客運增班申請。

除了兩岸航班問題，台商也很關心兩岸小三通何時開放？，日前陸委會主委邱太三釋出「過年是很好時間點」，華南一帶台商也很期待，希望能多一條回家的路，也是在陸所有台商心願，盼望明年順利返家團聚。

▼金門縣持續全力爭取小三通復航。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門全力爭取小三通復航。（圖／記者林名揚翻攝）

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