牛樟芝大王涉直銷吸金20億　百人血本無歸...檢調大搜索約談14人

▲台北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

號稱「牛樟芝大王」的台商劉威甫，2017年風光回台設立「中國珍菌堂集團」台灣分公司，標榜首創「椴木培植法」結合「家庭富農」方案，以直銷方式招攬會員投資每單位7萬5000元保證金，2年合約期間每周固定領取700元牛樟芝培育費，期滿還能全額領回保證金，集團涉藉此在2年間非法吸金逾20億元。台北地檢署今指揮調查局台北市調查處，兵分10路搜索劉男公司與住家等處，並約談劉男等14名嫌犯到案，依違反《銀行法》等罪嫌偵辦，除其中3名新冠肺炎確診者，劉男等11嫌將陸續移送北檢複訊。

據悉，劉威甫原本在對岸經營KTV，2015年成立「中國珍菌堂集團」推廣牛樟芝培植，標榜要讓台灣牛樟芝聞名全球，並聲稱首創「椴木培植法」結合「家庭富農」方案，集團提供培植技術與資金，讓社會大眾參與成為養菌培植戶，宣稱只需1平方公尺的面積，就可培植牛樟芝，形成互助互利的共同體。

劉男靠這套精心包裝後的話術，短短時間內就在中國成立18家分公司、158處營運中心，獲得廣大投資人超過5億人民幣的投資，劉男隨即在2017年初回台設立分公司，將對岸營運成功的模式整套移植來台，並以盛大開幕儀式打響知名度，有媒體吹捧他「牛樟芝大王」，劉男也發下豪語，要「打開牛樟芝藍海市場」。

劉男以直銷方式經營，在台灣招攬會員最多的時候，號稱3萬人，珍菌堂推出的產品分成2種，可以參與培植牛樟芝，也可直接買成品，並提供紅利回饋，購買者每月還可領「顧問費」，若介紹下線買得越多、回饋金額就越多。

最開始入會會員的投資確實有獲利，因此廣招親朋好友加入，但劉男的珍菌堂在2019年爆出疑似惡性倒閉、捲款落跑的情形，辦公據點人去樓空，上百名投資人血本無歸、不甘損失，向媒體爆料並向檢調舉發。

台北市調查處獲報蒐證，查出劉男的台灣分公司非法吸金逾20億元，報請台北地檢署指揮，今兵分10路搜索，並約談劉威甫和公司掛名負責人張桂銘、總經理莊立平等14人，全案朝《銀行法》第125條第1項後段之非銀行不得經營準收受存款業務達1億元以上等罪嫌偵辦。