這「3生肖組合」無法長廂廝守！婚後水火不容...易離婚收場

▲有三生肖組合婚配，婚後若不能為對方做出改變，婚姻生活就容易出現問題。（示意圖／翻攝自unsplash）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

現代年輕人對於生肖八字通常比較不相信，認為命運操之在我，不過有時候也不能太過鐵齒，因為在命理中，情侶的八字不合或生肖相沖，對婚後生活可能會造成一定的影響。《搜狐網》運勢專欄就整理出性格水火不容的3生肖組合，認為這3種組合的婚配，結婚後容易發生爭吵，水火不容甚至可能離婚。

生肖虎和生肖虎：

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屬虎者性格剛強、耿直，但又愛面子。天生的王者風範，不允許被任何人凌駕。他們脾氣特別暴躁，說起氣話來非常傷人。如果兩個生肖虎的人走到一起，兩個人的性格都很要強，發生爭執時，誰也不讓誰，再小的事情也會鬧大。他們吵架從來不顧後果，婚姻爭吵多，很難得到幸福，到最後很容易不歡而散。

生肖兔和生肖猴：

屬兔者性格溫和、心思細膩，特別注重細節。他們渴望美好的愛情也十分專情，一但進入感情就會全心全意投入。而屬猴的人精明能幹，不過性格比較大大咧咧、不注重細節，處理感情不太用心了，而且善變。因此，容易讓屬兔者的一往情深備受打擊，而且生肖兔比較玻璃心，愛得深往往也傷得深。

生肖馬和生肖豬：

屬豬者性格溫和，比較嚮往踏實安穩的生活，生活上沒有多大的改變，畢竟他們沒有遠大的志向因而甘願平凡。屬馬者性格開朗外向，嚮往自由自在的生活，並且有著遠大的目標和理想，不甘願平凡。屬馬人不喜歡一成不變的生活、不喜歡被束縛。所以兩個人在一起，如果不能為對方做出改變，很容易發生問題，即使在一起也很難得到幸福。

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