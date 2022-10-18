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「那邊痛不給碰」女友2個月後懷孕了　他一聽精主身分：拿掉吧

▲床,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友2個月不給碰，才坦承懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「我決定是對的嗎？」一名男網友透露，與女友交往3年，雙方2個月沒激戰，殊不知女友懷孕了，而超綠真相是，女友與一群朋友衝夜唱，唱到不省人事，醒來後發現她裸躺在旅館裡，而「精主」是朋友的哥哥。對此，原PO要女友拿掉小孩，也求問大家看法「是回去找那男的算帳，還是分手？」

一名男網友在臉書《靠北女友2.0》表示，2個月前，女友與朋友去唱歌喝酒，回來後就不給碰，「說她那邊痛，一下說那個（生理期）來」，因此兩人這段時間都沒有發生性關係。

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直到近日，女友自知紙包不住火，才向原PO坦承懷孕了，而精主是「朋友哥哥的」，頓時讓原PO綠光頂照，氣得他追問事發經過。女友一臉委屈表示，「那天唱完歌，醒來的時候，發現跟朋友哥哥沒穿衣服在旅館，其他朋友都走了」，她也嚇得趕緊穿衣服走人。

由於女友醉得不省人事，問了現場好姊妹狀況，才得知女友當天一直纏著朋友哥哥喝酒，於是大家乾脆出錢讓他們住旅館，想說喝醉就睡覺，友人也尷尬直呼「沒想到卻因為這樣鑄成大錯！」

不堪真相曝光後，原PO只能對女友說「拿掉吧。」但嚥不下這口氣的原PO也想詢問眾人看法，「我決定是對的嗎？還是回去找那男的算帳，還是分手？」

文章曝光後，網友也各個掉下巴回應，「成全對方，會成就一個幸福的三人家庭與一個開心愉快單身的你，多好的一件功德」、「看起來是性侵？」「這姐妹很有問題吧？」「這種快娶回家，別放出來害人」、「下一個更好吧」、「這個帽子好綠喔！放手吧」、「好可怕的鬼故事」、「不予置評，覺得案情不單純」。

▼網友熱議。（圖／翻攝靠北女友2.0）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北女友2.0）

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