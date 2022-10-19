他找阿姨包養…激情床戰半年！見家長才知床伴是「準岳母」

▲原PO曾和「阿姨」當過床友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

八點檔劇情真實上演？一名網友表示，先前和初戀分手後，就去找了一名「阿姨」當床友，在一起時間都是對方付錢，大約過了半年就結束了這段關係，之後他也交到新女友。未料日前要去見女方家長的時候，卻發現對方媽媽是當年的那位阿姨，讓他相當震驚，當下腦袋一片混亂。

原PO在「Dcard」發文表示，大學和初戀女友交往，但事後發現對方劈腿，痛苦結束那段關係，之後只能靠著朋友的陪伴，即使認識新的異性，也完全沒有感覺，某次朋友就開玩笑說「你乾脆去找阿姨算了！我房東最喜歡帥哥了」。

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原PO聽到後突然驚覺「我怎麼從沒想過，我想感受一下被疼愛的感覺」，就真的跑去「地方媽媽」的網站，隨後遇到一名徐阿姨。雖然對方年紀將近半百，但看起來像是30歲的姐姐，2人平常吃飯的時候都是女方付錢，還說「趁你現在還年輕，多存點」，還會去接他下班，感覺就像是和霸道總裁交往，不過2人交往不深，就只是單純的床友。

▲原PO和阿姨結束關係後，交到新女友。（示意圖／記者李佳蓉攝）

大約過了半年，原PO決定結束這段關係，徐阿姨也瀟灑答應，之後雙方再也沒有聯絡。不久後他認識公司女同事，也和對方墜入愛河，現在交往3年，他也有坦承過去有約過阿姨的經驗，所幸對方不在乎，2人感情也很穩定，已經論及婚嫁，也在近期一起去見女方家長。

▲原PO和發現女友媽媽是之前的床友。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

沒想到原PO剛到餐廳門口，就收到一封訊息，說「是你吧？等下我們不認識」，他才驚覺徐阿姨是自己未來的岳母，當下只能壓住內心的震驚，「那頓飯很愉快，表面上很愉快，但我其實中間已經不知道去廁所深呼吸幾次了，有幾次還差點吐了出來」。回到家後，徐阿姨再次傳訊息說「把這個好友刪了吧」。所幸之後也沒有被揭穿，目前雙方父母相處融洽，也已經敲定結婚日期。