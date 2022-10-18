台灣路口直擊「巡弋飛彈」正中計程車！眾人傻了：小黃真衰

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣街頭驚見「巡弋飛彈」？有網友18日在臉書「爆廢公社」貼出一段27秒影片，只見畫面完整錄下一位外送員為了闖紅燈，騎得飛快卻撞上計程車的過程，被開酸，「台灣最新型『熊風巡弋飛彈』。」影片曝光後，其他人都看傻，「不論闖紅燈的問題，過路口還這種車速～真的要錢不要命。」

從影片中可見，把畫面記錄下來的是位機車騎士，他當時跟在計程車後方，見巷口號誌轉綠燈後準備過馬路，沒想到小黃車身才剛開出路口，就遇到外送員闖紅燈，高速撞上計程車。這一撞，外送員的機車瞬間彈起騰空了一下，不僅人飛出去，後座的外送箱整個噴飛、越過小黃後重摔在地。

驚悚畫面曝光後，底下網友紛紛搖頭嘆，「唉……趕那一趟，撞成這樣值得嗎」、「騎那麼快還闖紅燈，都沒在怕晚七天回家的就是了」、「自殺式熊貓炸彈」、「小黃真衰小」、「我以為F14熊貓戰機退役了。」不過，就有人指出，這根本不是近期發生的事，「這好久了……」、「去年的事了」、「你那邊allin台積電還來得及，記得600就要趕快下車。」

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其實，這起事故發生在去年3月，地點則在彰化市林森路與林森路300巷口，當時42歲的林姓熊貓外送員騎機車沿林森路往東北方向直行，經過路口時闖越紅燈、猛力撞上另輛計程車。據警方調查，雙方駕駛均無酒精反應，研判是林男違反號誌行駛才會釀禍。救護人員將林男送往醫院治療，經檢傷後發現其腦出血、全身多處骨折，但並無生命危險。

▼計程車駕駛座車門被撞凹陷，不過雙方均無生命危險。（圖／民眾提供）