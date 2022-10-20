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歡慶姊妹市締盟40週年　澳洲姊妹市黃金海岸市長臉書推播黃偉哲祝賀片

▲為紀念40年來彌足珍貴情誼，黃偉哲市長和湯姆泰特市長特別錄製祝賀影片為彼此的城市獻上祝福，泰特市長還在他個人臉書上推播黃市長錄製影片，黃市長也留言表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為紀念40年來彌足珍貴情誼，黃偉哲市長和湯姆泰特市長特別錄製祝賀影片為彼此的城市獻上祝福，泰特市長還在他個人臉書上推播黃市長錄製影片，黃市長也留言表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市與澳洲黃金海岸市（City of Gold Coast）在1982年10月正式締結成為姊妹市，為紀念40年來兩市彌足珍貴的情誼，黃偉哲市長和湯姆泰特（Tom Tate）市長特別錄製祝賀影片為彼此的城市獻上祝福，泰特市長還在他個人臉書上推播黃市長錄製影片，黃市長也留言表達感謝。

▲為紀念40年來彌足珍貴情誼，黃偉哲市長和湯姆泰特市長特別錄製祝賀影片為彼此的城市獻上祝福，泰特市長還在他個人臉書上推播黃市長錄製影片，黃市長也留言表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，美麗的黃金海岸是知名觀光大城，多年來與台南保持緊密關係。黃偉哲感謝泰特市長對台南以及姊妹市國際交流的支持，並在他錄製的影片中歡迎黃金海岸市的朋友們多多走訪台南。

黃金海岸市長湯姆泰特（Tom Tate）自2012年當選連任至今曾兩度造訪台南，2012年兩市締盟30週年時曾率團前來台南簽署加強合作備忘錄，2018年更再度前來參與綠能交流會議。

▲為紀念40年來彌足珍貴情誼，黃偉哲市長和湯姆泰特市長特別錄製祝賀影片為彼此的城市獻上祝福，泰特市長還在他個人臉書上推播黃市長錄製影片，黃市長也留言表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

泰特市長在影片中提到，古都台南以獨特的文化與傳統聞名，在他2018年訪問台南時親身感受到兩市深厚、溫暖的友誼，以及彼此長存且真誠的互動關係，他期望未來兩市能有更多互訪的機會，並祝福台南市民一切安康。

黃金海岸市坐落於「陽光之州」昆士蘭，氣候宜人，適宜居住旅遊，以觀光業、影視產業和製船業聞名全球，為了慶祝40周年，台南市政府將在2022年11月2日-30日於台南市鹽埕圖書館舉辦黃金海岸靜態特展，展覽記錄兩市友誼互動並展出澳洲相關書籍、文物和文化特色。

▲為紀念40年來彌足珍貴情誼，黃偉哲市長和湯姆泰特市長特別錄製祝賀影片為彼此的城市獻上祝福，泰特市長還在他個人臉書上推播黃市長錄製影片，黃市長也留言表達感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）


黃偉哲市長祝賀影片連結：https://fb.watch/ggpBqwTZbc/
泰特市長祝賀影片連結：https://fb.watch/ggtIRkvu-7/

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