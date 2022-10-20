開槍前「啃芭樂」畫面曝！萬華阿國猛轟19槍　輕鬆滑手機轉戰青山宮

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區在19日晚上連續發生2起槍擊，造成3人中槍送醫搶救，槍手接著挾持4名人質與警方對峙，1小時後將人質釋放，在大批警員面前持槍抵住下巴自轟身亡，警方調閱監視器，發現槍手「阿國」前往第一現場開槍前，搭電梯時還邊吃芭樂，態度相當從容。

▲邱國隆（右）將車停好搭電梯上樓開槍，進電梯相當從容還大啃芭樂。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，57歲的萬國幫要角邱國隆，因不滿朋友被「河溝頭」角頭「大頭彬」欺負，決定出面相挺，卻被另名萬國幫成員洪清正、洪文賓等人欺壓，所以才會到洪清正擔任理事長的《西門町觀光發展協會》找2人理論，當場持槍朝2人狂轟19槍後離去。

▲萬華一夜2槍擊，槍手邱國隆因不滿同門欺壓，所以才會上門開槍。（圖／翻攝臉書）

事後邱國隆搭小黃在長沙街下車，徒步走到青山宮找許姓副主委，2人交談之際一言不合，許想回頭走進青山宮，但是卻被邱從後方開槍襲擊，結果邱開4槍，2槍打中許的手腳，1槍則從腹部擦過去，另1槍則沒擊中，事後邱也在警力包圍下自戕身亡。

警方也調閱監視器，發現邱先將車停在昆明街的停車場，搭電梯上樓時還在電梯內大啃芭藥，10分鐘開完19槍撂倒2人搭電梯離去時，不僅輕鬆滑手機後還將吃剩的芭樂丟在現場，接著再搭小黃前往青山宮槍擊副主委「芋粿」，未料竟在挾持「芋粿」妻兒等4人1小時、陸續放人後，接著開槍自轟身亡。