車禍檢測立功！高速爆胎靠Apple Watch S8救命

▲車禍檢測功能拯救男子生命。（圖／取自BGR）

記者陳俐穎／綜合報導

今年新款iPhone 和Apple Watch 在安全上有許多增強，而Apple Watch Series 8 用戶分享在車禍中倖存下來的驚險故事，他說，如果沒有手錶的碰撞檢測功能，車禍狀況可能更糟糕。

Reddit 網友Carnivoroustaco 在論壇中分享自己的故事，他表示，最新Apple Watch中的車禍檢測確實奏效。在行駛過程中，輪胎爆胎，以大概 70 英里每小時的速度撞到電線桿，頭撞在方向盤上，斷鳴喇叭，汽車冒出濃煙。

感覺到輕微的振動之後，Apple Watch 就撥打當地求助熱線，車禍發生地點在非常偏僻的地方，所以如果沒有Apple Watch播號，不確定會什麼時候才被發現。

接下來救護車來將他救走，出現眼眶骨折，還有 3 根肋骨骨折，手上沾滿玻璃和鮮血。但是至少活著。他也表示，感謝蘋果，他敢肯定最終會被別人發現，是因為手錶搶先播通了急救電話。也建議蘋果用戶，如果擁有新產品，請打開該車禍檢測。

其實蘋果Apple Watch Series 8在發布時沒有引起用戶的興趣，主要是因為晶片升級不大，且車禍監測功能，有用戶反映可能誤判，但從以上的例子看來，車禍監測功能仍有其安全性。