蔡宗豪首個後援會成立　帶領政黨輪替加速台南發展

▲台南市議員參選人「蔡宗豪中西、北區後援會」成立，包括台南逸仙讀書會、陸軍專科學校常備士官班校友會等都宣布全力支持蔡宗豪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰倒數37天！台南市議員參選人「蔡宗豪中西、北區後援會」成立，包括台南逸仙讀書會、陸軍專科學校常備士官班校友會等都宣布全力支持蔡宗豪，並認爲近10年台南發展太緩慢，將由蔡宗豪帶領力拼政黨輪替，加速台南發展。

台南逸仙讀書會會長馮汝廷表示，自己幾十年來生活在台南，看過經濟發達的時期，認為近十年來比起台北、台中等其他直轄市，台南的進步太遲緩，無論是市容、庶民經濟、各行各業都緩慢，讓人很心急，認為蔡宗豪是一個非常出色的青年，謙虛、樸實、誠懇，有熱忱，有年輕人的衝勁動力，很貼近民眾，盼新力軍蔡宗豪為台南帶來全新的變化和全面的經濟活力。

身兼台南市長謝龍介發言人、中西區北區市議員參選人蔡宗豪表示，台南市是直轄市，但是許多福利、建設卻是六都之末，包括老人福利目前六都只剩台南的長輩還在繳健保費，還有治安問題，近三年來台南的人均故意殺人案都是六都最高，以及民怨最多的交通壅塞問題，更是六都當中唯一沒有輕軌捷運，蔡宗豪說，台南需要加速發展，迎頭趕上五都，換人換黨做看看，謝龍介、蔡宗豪會讓台南更好，他也特別感謝後援會站出來相挺，將會全力以赴，不辜負支持者的期望。

後援會會長李紹帆表示，後援會的成員有工商業界老闆、里長、地方耆老等，這次站出來全力支持蔡宗豪，主要是這個年輕人的做事、作法，符合現在基層的想法、貼近民心，相信能為台南帶來改變進步的力量。