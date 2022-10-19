八仙塵爆全身49%燒傷！18歲女永久無法排汗　獲判賠397萬

▲2015年八仙塵爆造成15死471傷。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者劉人豪／台北報導

2015年八仙塵爆造成15死471傷，被害人與家屬分別向主辦人呂忠吉和八仙樂園提告求償，事發當時18歲的薛姓女子，受有體表面積40%至49%之燒傷，合併0%至9%三度燒傷、永久性無排汗功能之傷害，提告求償1017萬，雙親也各索200萬元損失。高等法院判呂忠吉、玩色公司、瑞博公司應賠償317萬、薛父5萬元，玩色與瑞博也應給薛女懲罰性賠償金75萬，總共397萬元。

判決指出，薛女與雙親主張，瑞博公司向八仙公司承租八仙樂園中「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」等區域，與玩色公司、八仙公司於2015年6月27日在系爭區域共同舉辦「彩色派對八仙水陸戰場」活動。八仙公司疏未注意在半封閉空間，使用大量粉塵與高溫燈光，具有塵爆之風險，且明知活動區域未依建築法相關規定申請雜項執照，也沒通報交通部觀光局，逕自出租系爭區域予瑞博公司，與瑞博公司、玩色公司共同舉辦系爭活動。

薛女指出事發當天因塵爆，導致有體表面積40%至49%之燒傷合併0%至9%三度燒傷、永久性無排汗功能之傷害，受有財產上損害277萬1880元、非財產上損害381萬5438元，扣除已領取之犯罪補償金131萬5438元，還有527萬1880元之損害。雙親也有5萬元非財產上損害。

高等法院審理認為，玩色公司、瑞博公司共同舉辦活動，所提供之服務未符合當時專業水準可合理期待之安全性，應依消保法第7條負連帶賠償之責。呂忠吉為玩色公司、瑞博公司之負責人，並擔任活動之主辦人及現場總指揮，應依公司法規定負賠償責任。八仙公司出租場地之行為與塵爆事故之發生並無因果關係，故八仙公司不需負賠償責任。

高院計算薛女醫療費、看護費與交通費等，扣除已自犯罪被害人保護協會受領的131萬5438元補償金，還可請求317萬9842元。薛父於醫院收到女兒病危通知，精神痛苦，因此可向玩色公司、瑞博公司、呂忠吉連帶賠償精神慰撫金5萬元。