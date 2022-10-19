　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八仙塵爆全身49%燒傷！18歲女永久無法排汗　獲判賠397萬

▲▼八仙樂園派對粉塵爆炸事故。（圖／資料照）

▲2015年八仙塵爆造成15死471傷。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者劉人豪／台北報導

2015年八仙塵爆造成15死471傷，被害人與家屬分別向主辦人呂忠吉和八仙樂園提告求償，事發當時18歲的薛姓女子，受有體表面積40%至49%之燒傷，合併0%至9%三度燒傷、永久性無排汗功能之傷害，提告求償1017萬，雙親也各索200萬元損失。高等法院判呂忠吉、玩色公司、瑞博公司應賠償317萬、薛父5萬元，玩色與瑞博也應給薛女懲罰性賠償金75萬，總共397萬元。

判決指出，薛女與雙親主張，瑞博公司向八仙公司承租八仙樂園中「快樂大堡礁」、「豔陽邁阿密」等區域，與玩色公司、八仙公司於2015年6月27日在系爭區域共同舉辦「彩色派對八仙水陸戰場」活動。八仙公司疏未注意在半封閉空間，使用大量粉塵與高溫燈光，具有塵爆之風險，且明知活動區域未依建築法相關規定申請雜項執照，也沒通報交通部觀光局，逕自出租系爭區域予瑞博公司，與瑞博公司、玩色公司共同舉辦系爭活動。

薛女指出事發當天因塵爆，導致有體表面積40%至49%之燒傷合併0%至9%三度燒傷、永久性無排汗功能之傷害，受有財產上損害277萬1880元、非財產上損害381萬5438元，扣除已領取之犯罪補償金131萬5438元，還有527萬1880元之損害。雙親也有5萬元非財產上損害。

高等法院審理認為，玩色公司、瑞博公司共同舉辦活動，所提供之服務未符合當時專業水準可合理期待之安全性，應依消保法第7條負連帶賠償之責。呂忠吉為玩色公司、瑞博公司之負責人，並擔任活動之主辦人及現場總指揮，應依公司法規定負賠償責任。八仙公司出租場地之行為與塵爆事故之發生並無因果關係，故八仙公司不需負賠償責任。

高院計算薛女醫療費、看護費與交通費等，扣除已自犯罪被害人保護協會受領的131萬5438元補償金，還可請求317萬9842元。薛父於醫院收到女兒病危通知，精神痛苦，因此可向玩色公司、瑞博公司、呂忠吉連帶賠償精神慰撫金5萬元。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
喉嚨劇痛「一篩卻陰性」傻眼！　3種原因曝光
改回1年兵役？　邱國正鬆口：有可能
國1追撞車禍！　比特犬驚嚇跳出車外跑了
亞洲金融風暴來了？「這國家貨幣」見不妙徵兆：銀行爆擠兌潮
BA.5雙價疫苗要來了！　下周EUA「通過後安排進貨」
一夜情後甩砲友！　辣媽為兒赴摩鐵慘遭硬上
百年神秘保險箱！他試1小時打不開　加碼1倍獎金徵高手

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

推倒天公爐、砸神龕！鹿港怪男猛譙三字經大鬧池府王爺廟

男客逼認自願連結！　21歲傳播妹「下體驗出2人精液」才知遭性侵

妻做月子要籌兒奶粉錢！25歲雙寶爸賣槍+6發子彈　超商前落網

被說是「援交妹」！國中女設刑堂虐打　菸燙額頭毀她容還PO網

國道遭追撞跨3車道彈飛妻女重傷　愛犬受驚跳車18km外奇蹟尋回

士官長叫他集合！中尉軍官氣炸當眾飆罵：X他X的B　下場慘爆

一夜情後甩砲友...被嗆「有好戲看」　辣媽為兒赴摩鐵慘遭硬上

證券傳奇馬志玲病逝　元大結構債案「7年4月徒刑」一筆勾銷

「TDR」是有價證券爭議多　律師批侵害人權：違反罪刑法定原則

八仙塵爆全身49%燒傷！18歲女永久無法排汗　獲判賠397萬

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

推倒天公爐、砸神龕！鹿港怪男猛譙三字經大鬧池府王爺廟

男客逼認自願連結！　21歲傳播妹「下體驗出2人精液」才知遭性侵

妻做月子要籌兒奶粉錢！25歲雙寶爸賣槍+6發子彈　超商前落網

被說是「援交妹」！國中女設刑堂虐打　菸燙額頭毀她容還PO網

國道遭追撞跨3車道彈飛妻女重傷　愛犬受驚跳車18km外奇蹟尋回

士官長叫他集合！中尉軍官氣炸當眾飆罵：X他X的B　下場慘爆

一夜情後甩砲友...被嗆「有好戲看」　辣媽為兒赴摩鐵慘遭硬上

證券傳奇馬志玲病逝　元大結構債案「7年4月徒刑」一筆勾銷

「TDR」是有價證券爭議多　律師批侵害人權：違反罪刑法定原則

八仙塵爆全身49%燒傷！18歲女永久無法排汗　獲判賠397萬

推倒天公爐、砸神龕！鹿港怪男猛譙三字經大鬧池府王爺廟

「太子文化季」與神同行　10／23朴子藝術公園停車場登場

嘉義市市民集團結婚開放報名　限額50組想婚要快

賽車世運會「台灣代表隊成軍」！正妹冠軍車手＋父子檔陣容亮點多

台達DeltaGrid光充儲四大範疇解決方案齊發　助力工商廠辦邁向低碳永續

男客逼認自願連結！　21歲傳播妹「下體驗出2人精液」才知遭性侵

印度毒藥水風波擴大！印尼99童「急性腎衰竭」死亡　WHO介入調查

丁噹單身15年「爆曖昧25歲嫩男演員」　男方身分曝「曾是金城武替身」

腸子都被扯出來！7個月大男嬰遭流浪狗撕咬慘死　居民封街抗議

聯合再生與工研院合作　研發最環保易拆解太陽能模組

國一北上195km翻車事故！駕駛竟「全裸」鑽出車外　民眾看傻

社會熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

即／蓮池潭首宗帆船翻覆2死真相曝

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

退伍少校連殺2人　三峽雙屍案起訴

印度男在台灣很孤單　性侵女大生

法拍屋驚見白骨焦屍　高大成曝1疑點

法拍屋點交驚見白骨、焦屍　得標主嚇傻報警

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

海倫清桃夫妻遭控詐上億曬名車豪宅　當事人回應

賣毒電競直播主正面曝　少年陳屍西門町揪出他

屏東雙屍命案！焦屍妻伴屍白骨夫半年

無照酒駕撞死工人　爆乳妹：我是被逼喝酒

更多熱門

相關新聞

輪船漏油一審判賠1.6億　二審逆轉免賠

輪船漏油一審判賠1.6億　二審逆轉免賠

德翔臺北號貨櫃輪於2016年3月間在北海岸石門外海擱淺漏油，造成嚴重生態浩劫。金山區漁會代表9千多名漁民起訴求償，一審判決德翔公司須賠償1.62億元。但案件上訴二審後，高院卻因海洋污染屬於「純粹經濟上損失」，並非侵權；此外也無法證明9千漁民當時有漁業活動，因此逆轉改判免賠。可上訴。

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

水溝蓋不平木工摔成癱　求國賠獲904萬

水溝蓋不平木工摔成癱　求國賠獲904萬

邱毅辱李戡　再判賠10萬

邱毅辱李戡　再判賠10萬

男蟲推小女友多P性交易　二審判刑

男蟲推小女友多P性交易　二審判刑

關鍵字：

八仙樂園八仙塵爆高等法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

陳昭榮前妻首發聲！「簽字離婚時間點」曝光

陸網爆汪小菲張穎穎互毆！「她身上瘀青」全被拍

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面