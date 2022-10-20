暴雨來襲愛車泡水　全台99%車主「2個原因」拿不到一毛賠償

圖文／鏡週刊

前幾日暴雨成災，讓台北市堤外停車場成了汪洋一片，許多來不及移走的汽車全成了泡水車。專家表示，因為泡水車險需要先購買主約才能附加、且費率昂貴，因為這2個缺點，讓全台汽車投保率不到1%。

台北市10月16日全天暴雨，河堤成了一片汪洋，百齡橋下的堤外停車場上百輛車來不及移走，全成了泡水車。每到颱風季、梅雨期，因為突然暴雨成災，總容易看到泡水車上新聞，車子泡水，車體險有賠嗎？專家表示，因為兩大缺點，泡水車險全台投保率不到1%，新聞上看到的泡水車，恐一毛都賠不到。

平民保險王劉鳳和說，不論是甲式、乙式或丙式車體險，都不理賠因為颱風、地震、洪水造成的毀壞，車主必須在車體險之下另外附加颱風、地震、洪水險，萬一車子泡水才能理賠。

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附加的保費昂貴，造成車主投保意願低落。劉鳳和說，每100萬元的保額，年繳保費在5,000至6,000元，因此全台車主的投保率不到1%，電視上看到的泡水車，應都沒有買相關保險，無法拿到理賠。

車體險的保費是依照車齡計算，新車3年內的保費最貴，車齡超過7年後，保守一些的產險公司不見得願意接受車主投保。

不過，車主能選擇其他限額方案，產險公司有推出「泡水車補償損失保險」，限額在20萬至30萬內賠償，不限定一定要購買車損險當主約，能單獨購買，保額20萬元的保費約2,000元。

劉鳳和也提醒車主，若投保車損險中途才想附加颱風洪水險，費用是依照一年計算，即使中途退保，也無法退還保費。



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