　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暴雨來襲愛車泡水　全台99%車主「2個原因」拿不到一毛賠償

汽車泡水投保率低，全台不到1%，車主只能自掏腰包整修。（翻攝自爆廢公社公開臉書社團）

圖文／鏡週刊

前幾日暴雨成災，讓台北市堤外停車場成了汪洋一片，許多來不及移走的汽車全成了泡水車。專家表示，因為泡水車險需要先購買主約才能附加、且費率昂貴，因為這2個缺點，讓全台汽車投保率不到1%。

台北市10月16日全天暴雨，河堤成了一片汪洋，百齡橋下的堤外停車場上百輛車來不及移走，全成了泡水車。每到颱風季、梅雨期，因為突然暴雨成災，總容易看到泡水車上新聞，車子泡水，車體險有賠嗎？專家表示，因為兩大缺點，泡水車險全台投保率不到1%，新聞上看到的泡水車，恐一毛都賠不到。

平民保險王劉鳳和說，不論是甲式、乙式或丙式車體險，都不理賠因為颱風、地震、洪水造成的毀壞，車主必須在車體險之下另外附加颱風、地震、洪水險，萬一車子泡水才能理賠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

附加的保費昂貴，造成車主投保意願低落。劉鳳和說，每100萬元的保額，年繳保費在5,000至6,000元，因此全台車主的投保率不到1%，電視上看到的泡水車，應都沒有買相關保險，無法拿到理賠。

車體險的保費是依照車齡計算，新車3年內的保費最貴，車齡超過7年後，保守一些的產險公司不見得願意接受車主投保。

不過，車主能選擇其他限額方案，產險公司有推出「泡水車補償損失保險」，限額在20萬至30萬內賠償，不限定一定要購買車損險當主約，能單獨購買，保額20萬元的保費約2,000元。

劉鳳和也提醒車主，若投保車損險中途才想附加颱風洪水險，費用是依照一年計算，即使中途退保，也無法退還保費。

更多鏡週刊報導
【存股達人】20年存股計畫大公開　浪人教師：股價是成本、大跌更要買
【男星摳門存頭款】飯店備品統統帶走　食尚玩家曾子余省到底再拚第二房
【勞退聰明領1】比海嘯還慘！新制勞退前8月虧逾2000億　勞工別急一次領

 

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
爸爸化療結束「突中風跌倒」！展瑞鏡頭前淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／阿公吃飯嗆到嬤沒關心　89歲尪賭氣：以後不給親！

雞排妹露點寫真遭翻拍！本尊PO「開車照」提醒：別上錯車了

暴雨來襲愛車泡水　全台99%車主「2個原因」拿不到一毛賠償

政大生一路人生勝利組！憂鬱告白：好幾次想「消失」在這個世界

百萬高端戰士赴日要補打！胸腔醫質疑：國家花錢幫高端善後？

30杯「野生廖老大」路邊遭棄養！地點曝光網驚喊：阿娘喂

電動車阿伯掛「白綠門牌」上路！網友驚呆喊：這樣超方便

奇美醫學中心無菸有成　榮獲「全球無菸醫院國際金獎」

校園單日+6245「連3天增加逾6千例」　 累計超過73.4萬例確診

與天搏鬥搶路！北橫公路拚10月底全線通車　中橫最晚11／7搶通

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

世勳《街頭男戰士》助陣1MILLION　義氣挺SM舞蹈老師：喝酒時答應的XD

影／阿公吃飯嗆到嬤沒關心　89歲尪賭氣：以後不給親！

雞排妹露點寫真遭翻拍！本尊PO「開車照」提醒：別上錯車了

暴雨來襲愛車泡水　全台99%車主「2個原因」拿不到一毛賠償

政大生一路人生勝利組！憂鬱告白：好幾次想「消失」在這個世界

百萬高端戰士赴日要補打！胸腔醫質疑：國家花錢幫高端善後？

30杯「野生廖老大」路邊遭棄養！地點曝光網驚喊：阿娘喂

電動車阿伯掛「白綠門牌」上路！網友驚呆喊：這樣超方便

奇美醫學中心無菸有成　榮獲「全球無菸醫院國際金獎」

校園單日+6245「連3天增加逾6千例」　 累計超過73.4萬例確診

與天搏鬥搶路！北橫公路拚10月底全線通車　中橫最晚11／7搶通

影／阿公吃飯嗆到嬤沒關心　89歲尪賭氣：以後不給親！

雞排妹露點寫真遭翻拍！本尊PO「開車照」提醒：別上錯車了

暴雨來襲愛車泡水　全台99%車主「2個原因」拿不到一毛賠償

侯友宜若成功連任「會挑戰2024」？　林佳龍：像韓國瑜答應館長又跳票

加拿大台裔皇家騎警遇刺身亡　外交部惋惜將提供協助

無尊「零成本Cosplay」同框鯰魚哥　3合照笑瘋：真的分不出！

「台灣還感受不到痛苦」　宏碁陳俊聖：最糟的時刻還沒來

烏南赫松州親俄當局擬撤5萬人　稱俄軍將死戰守城

馬來西亞破獲以色列「摩薩德」間諜網　並釋放一名巴勒斯坦人

影／小海豹見志工在錄影　突送同伴飛吻大放閃！

古天樂爆「神經全壞死」右半身麻痺　動刀換頸椎骨：我現在是鋼鐵造

生活熱門新聞

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

30杯廖老大飲料遭丟棄！網喊：阿娘喂

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

半夜喉嚨劇痛「卻陰性」！3種原因曝光

追到手就不愛了！交往前後差最多TOP4

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

高端戰士赴日要補打！醫：國家花錢幫善後？

阿伯騎電動車掛門牌上路！網喊：超方便

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

Toyz爆小孩4個人壞壞　網美打臉

更多熱門

相關新聞

台灣還不痛苦　陳俊聖：最糟的還沒來

台灣還不痛苦　陳俊聖：最糟的還沒來

PC遭逢庫存風暴和銷量急凍的雙重衝擊，宏碁董事長陳俊聖坦言，全球痛苦指數不斷攀升，「最糟的時候還沒有來。」他更直言，PC明年景氣「還很難說。」不過陳俊聖提早報喜，宏碁將在本週公布第三季財報，庫存和現金水位會傳出好消息。

六福客棧危老改建酒店商辦動土

六福客棧危老改建酒店商辦動土

好市多推「699海鮮組合」　網傻眼：以為是廚餘

好市多推「699海鮮組合」　網傻眼：以為是廚餘

侯友宜衝2024？　一番話埋伏筆

侯友宜衝2024？　一番話埋伏筆

柯文哲將與「黑金參選人」同框　引爆民眾黨內不滿黑白配

柯文哲將與「黑金參選人」同框　引爆民眾黨內不滿黑白配

關鍵字：

鏡週刊泡水車賠償保險

讀者迴響

熱門新聞

即／新北6歲童陳屍家中　母中2刀

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

展瑞爸爸化療結束「突中風跌倒」！　無力淚崩：想假裝沒事

萬華槍手連轟4人飲彈身亡！警方還原時間軸

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

趁老公輪班！人妻「尬上陽光小叔」網砲翻

30杯廖老大飲料遭丟棄！網喊：阿娘喂

小蠻「真的不要亂紋眉」！

6原因害GG臭翻！「尿尿完1動作」醫看傻：會發酵

2023年「3生肖」走大運！命理師：有望升官加薪

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

名醫：左側睡防胃病「右側睡易罹這癌」！專家搬研究解答

更多

最夯影音

更多
婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面