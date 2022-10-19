老公出差醫師娘約戰小王　他見妻子與「閨蜜」談情...心碎提告

▲牙醫師發現妻子趁他不在約網友到家中過夜，還在IG上互傳深情訊息。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者翁子皓／新竹報導

新竹胡男為執業牙醫師，常要遠赴屏東工作，不料他發現老婆竟趁他外出工作時，邀請蕭姓男網友到家中過夜。胡妻原本說好不再與蕭男聯絡，卻讓蕭男在IG假扮成閨蜜，但兩人IG上親密對話遭胡男發現，雙雙被提告。新竹地院審結，判2人各賠8萬。

判決書指出，胡男與老婆在2017年登記結婚，育有2名子女。不料，胡妻在2021年12月17日趁胡男遠赴屏東工作時，邀蕭姓男網友到家裡用餐，甚至在20日邀蕭男到家中過夜，此事被發現後，胡妻向老公承諾不會再與蕭男聯絡。

然而，蕭男與胡妻私底下仍過從甚密，為了掩飾兩人還在交往，竟更改自己IG帳號名稱與照片，喬裝成胡妻的范姓閨蜜，打算讓胡男以為老婆在跟閨蜜聊天。蕭男在IG上詢問「你懷疑我對你的感覺」、「難道你也懷疑你對我的感覺」，胡妻答稱「沒有」、「我知道你愛我，我也知道我愛你」。

胡男之前聽到老婆承諾不會再與蕭男聯絡後，決心盡最大努力修復兩人的關係，卻見到老婆在IG上與閨蜜的深情對話，驚覺閨蜜帳號的主人其實是蕭男，心痛之餘，向兩人提告求償。

法官認為，胡妻與蕭男IG上的對話，言詞雖簡短，但已充分互訴愛意，且兩人同宿一整夜，已超出一般男女交往的分際，導致胡男精神痛苦，判兩人須各賠8萬元。