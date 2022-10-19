扯！輪船漏油釀生態浩劫漁會可獲償1.6億　高院因這理由逆轉免賠

▲德翔臺北號漏油，造成生態浩劫。（圖/記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

德翔臺北號貨櫃輪於2016年3月間在北海岸石門外海擱淺漏油，造成嚴重生態浩劫。金山區漁會代表9千多名漁民起訴求償，一審判決德翔公司須賠償1.62億元。但案件上訴二審後，高院卻因海洋污染屬於「純粹經濟上損失」，並非侵權；此外也無法證明9千漁民當時有漁業活動，因此逆轉改判免賠。可上訴。

德翔海運公司所擁有的全貨櫃船本國籍「德翔臺北」號貨櫃輪（T.S. LINES），2016年3月10日上午航向台中港，在經過石門外海時發生機械故障、船艙進水，且被東北季風推往岸邊，導致在離岸0.3海浬處觸礁坐底。到了24日，船身因連日被海浪衝擊出現的裂痕擴大，至晚間斷裂，船上重油漏出，嚴重汙染周邊海岸，造成生態浩劫。事後環保署還拍攝成《2016德翔台北輪海洋污染事件全記錄》紀錄片，參與2019年休士頓國際影展，並獲得了紀錄片短片類特別評審團大獎。

本起事件除了造成生態浩劫以外，也增加政府清運成本，另外還讓附近漁民損失慘重。當地的金山區漁會代表9146位會員，提出民事「侵權行為」損害賠償訴訟，向德翔公司求償1億7,878萬8,534元。一審台北地院審理後，判決德翔公司須賠償1億 6,253萬5,031元。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，卻在19日做出逆轉判決。高院首先根據農委會水產試驗所委託海洋大學製作之「德翔台北號貨輪油污事件生態損失及復育評估期末報告」，認定輪船確實造成海洋污染。但高院認為，根據《民法》的法理，「海洋、海洋生物並無權利受侵害而附隨衍生財產損害，故漁會所主張之漁業損害應非所失利益，而屬『純粹經濟上損失』」，亦即依照民法法理，漁民不可針對這部分求償。

另外高院也指出，雖然依照《海洋污染防治法》規定，可以求償「純粹經濟上損失」，但須舉證證明當時漁民有從事漁業活動。而本案9146位會員中，僅有177位漁船所有人及因漁船、漁網具遭污染，有向德翔公司求償；其餘近9千名會員則無法舉證證明當時從事漁業活動；另外這177位漁民也無法確實舉證到底受到多少損害。因此高院根據上述理由，逆轉駁回金山區漁會的訴訟，德翔公司不須賠償。