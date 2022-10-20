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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

違規、親信餐敘都被拍　他疑陳時中團隊有內鬼：誰是最大得利者？

▲▼陳時中今天上午出席台灣植牙聯盟醫學會第二屆第二次會員代表大會暨專科醫師代表大會活動後受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中內湖勘災違規事件，國民黨台北市議員參選人楊植斗19日質疑，是誰一路尾隨陳時中，細數違規停公車候車區的時間？又是誰將內湖分局長王炳睿跟英系大將洪耀福、黃承國餐敘照片拍下來？這位爆料人若不是專業的狗仔，就是陳時中團隊的內鬼，「陳時中的民調若崩盤，誰會是最大的得利者？內鬼的目的又是什麼？讓人細思極恐。」

楊植斗昨日表示，陳時中勘災搶快違規，是誰那麼專業一路尾隨，還細數違規停公車候車區的時間？「這位爆料人若不是專業的狗仔，再不然就是陳時中團隊的內鬼。」他說，陳時中被爆違規後員警的密錄器被洗得一乾二淨，現在又被爆料，事發轄區的內湖分局長王炳睿跟操盤陳時中選戰的英系大將洪耀福、黃承國餐敘，連照片都被清楚的拍下來。

「王炳睿是否受到民進黨的壓力才會有密錄器影像消失的情況發生？」楊植斗質疑，能拍下王炳睿與洪耀福、黃承國餐敘照片的人，若不是餐廳的員工就是密切的關係人，但為什麼他要將照片釋出，目的是什麼？楊植斗坦言，這讓他「細思極恐」，要探討這個問題，就必須想到一個最重要的問題，「陳時中的民調若崩盤，誰會是最大的得利者？」

陳時中16日前往內湖康樂隧道勘災時，被媒體爆料其座車於內湖成功路5段闖紅燈，但現場員警僅「攔下勸導未開單」，被外界質疑「耍特權」。北市議員徐巧芯事後向王炳睿要求提供16日晚間盤查陳時中座車的警車行車記錄器，但王卻回應，有關大湖派出所現場車輛行車記錄器容量為32G，可錄製5至6小時，因當日沒特別儲存，故已經被覆蓋洗掉。

對於網友影射警方沒有開秘錄器、行車記錄檔案被覆蓋，是因為內湖分局長與英系高層很好？陳時中昨日下午回應，警察在執勤有他們一定的程序在，這沒有什麼問題，大家不用過度誇大，「我們一切都是以守法為重，任何有違法的地方，我們都會認錯，我們都會接受相關的罰單，我們也繳了」。

至於餐會，王炳睿也發聲明駁斥，因今年5月中旬晚間有位警界朋友告稱在喜相逢用餐，徐國勇部長也會在現場，因此邀他過去致意，到餐廳後，徐部長體恤他還未用餐，便邀請入座用餐，而餐敘期間黃承國先生並未參與。

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