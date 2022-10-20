違規、親信餐敘都被拍　他疑陳時中團隊有內鬼：誰是最大得利者？

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中內湖勘災違規事件，國民黨台北市議員參選人楊植斗19日質疑，是誰一路尾隨陳時中，細數違規停公車候車區的時間？又是誰將內湖分局長王炳睿跟英系大將洪耀福、黃承國餐敘照片拍下來？這位爆料人若不是專業的狗仔，就是陳時中團隊的內鬼，「陳時中的民調若崩盤，誰會是最大的得利者？內鬼的目的又是什麼？讓人細思極恐。」

楊植斗昨日表示，陳時中勘災搶快違規，是誰那麼專業一路尾隨，還細數違規停公車候車區的時間？「這位爆料人若不是專業的狗仔，再不然就是陳時中團隊的內鬼。」他說，陳時中被爆違規後員警的密錄器被洗得一乾二淨，現在又被爆料，事發轄區的內湖分局長王炳睿跟操盤陳時中選戰的英系大將洪耀福、黃承國餐敘，連照片都被清楚的拍下來。

「王炳睿是否受到民進黨的壓力才會有密錄器影像消失的情況發生？」楊植斗質疑，能拍下王炳睿與洪耀福、黃承國餐敘照片的人，若不是餐廳的員工就是密切的關係人，但為什麼他要將照片釋出，目的是什麼？楊植斗坦言，這讓他「細思極恐」，要探討這個問題，就必須想到一個最重要的問題，「陳時中的民調若崩盤，誰會是最大的得利者？」

陳時中16日前往內湖康樂隧道勘災時，被媒體爆料其座車於內湖成功路5段闖紅燈，但現場員警僅「攔下勸導未開單」，被外界質疑「耍特權」。北市議員徐巧芯事後向王炳睿要求提供16日晚間盤查陳時中座車的警車行車記錄器，但王卻回應，有關大湖派出所現場車輛行車記錄器容量為32G，可錄製5至6小時，因當日沒特別儲存，故已經被覆蓋洗掉。

對於網友影射警方沒有開秘錄器、行車記錄檔案被覆蓋，是因為內湖分局長與英系高層很好？陳時中昨日下午回應，警察在執勤有他們一定的程序在，這沒有什麼問題，大家不用過度誇大，「我們一切都是以守法為重，任何有違法的地方，我們都會認錯，我們都會接受相關的罰單，我們也繳了」。

至於餐會，王炳睿也發聲明駁斥，因今年5月中旬晚間有位警界朋友告稱在喜相逢用餐，徐國勇部長也會在現場，因此邀他過去致意，到餐廳後，徐部長體恤他還未用餐，便邀請入座用餐，而餐敘期間黃承國先生並未參與。