陳時中對寵物同業公會喊「領養代替購買」遭嗆　黃珊珊：又尷尬中了

記者陳家祥／台北報導

民進黨參選人陳時中、國民黨蔣萬安以及無黨籍黃珊珊，19日晚間先後出席台北市寵物商業同業公會的會員大會，陳在現場致詞時提到「領養代替購買」，引來工會理事長上台嗆聲。對此，黃珊珊珊20日受訪時說，「昨天他又被嗆？他可能又在尷尬中了」，並重申要創造友善動物城市。

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊木柵市場掃街。（圖／記者宋良義攝）



台北市長參選人陳時中在致詞時提到，「大家將來都是要認養取代購買，整個還是一樣」，但這段立意良善的發言，卻踩到台下業者紅線。台北市寵物商業同業公會理事長陳明進說，大家都在賣狗，你在台上跟我們說認養代替購買，是不是我們要死給他們看？

陳明進呼籲，在什麼場所要說什麼話，自己要衡量，「我們都靠狗吃飯的，你跟我們說認養代替購買，是要我們死給你看？歹勢啦陳部長」。面對理事長嗆聲，陳時中趕緊再上台解釋，強調寵物政策是「是終養不棄養」，且要購買一定要找合法的業者，合法的這樣才行。

「昨天他又被嗆？他可能又再尷尬中了。」黃珊珊說，這事情就是，台北市是一個友善動物的城市，會竭盡所能用各種方法照顧好各種狀況的毛孩，所以毛孩是台北市民的家人，有可能有各種狀況，所以不用特別區分彼此，應該是大家都在這裡對你的動物友善，最重要是對毛孩好就好

媒體追問，是否覺得陳時中沒有認清場合？黃珊珊不願多談，表示自己不在現場，不知道陳時中的狀況怎麼樣，「我覺得不用去評論，重點在於說我們要創造友善動物城市」。