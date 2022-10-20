萬華槍響柯文哲視察遭批作秀　黃珊珊：重大治安事件市長要坐鎮

記者陳家祥／台北報導

北市萬華區19日晚間傳出槍響，槍手邱國隆接連在西門町鬧區的商辦大樓、青山宮開槍，造成3人中槍受傷，邱最後在釋放人質後舉槍自戕。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊說，昨天有去關心警察，但沒有干擾後續作業；至於市長柯文哲也趕到現場，被質疑是作秀，黃說，這是重大治安事件，市長當然應該前往坐鎮」。

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊木柵市場掃街。（圖／記者陳家祥攝）



黃珊珊說，昨天的事件是重大治安事件，是一件非常嚴重的事情，過去擔任副市長的時候是督導警政，所以相關員警跟同仁都是她長期合作的夥伴，因此昨天有去關心警察，「這事情我們只是去表達對警察的慰問，我是去關心，找我認識的朋友了解狀況而已，我們沒有下車也沒有干擾到他們後續作業」。

另外，市長柯文哲昨在直播過程中得知此事，提前結束趕到現場視察，被酸過去強調SOP，但這次卻跑到現場作秀？黃珊珊說，要跟大家說，颱風天災的SOP是可以預防，可以做相關分層負責，「這是重大治安事件，發生這麼嚴重的槍擊案甚至警察受傷，這件事情當然非常重要，市長當然應該前往坐鎮」。

媒體接著問，未來台北市要如何避免類似的治安事件再發生？黃珊珊說，台北市的治安事件到目前為止，重大犯罪事件幾乎是100%破案，「破案率讓相關的人知道，台北市絕不姑息這樣的行為」。

「昨天的事件顯然是個別的黑道私人尋仇，這件事情讓他自己也知道法網難逃，所以在台北市的警力壓制下，最後結果是這樣。」黃珊珊指出，整件事情非常遺憾，這件事情發生一陣子了，之前就有發生狀況，萬華分局長期都在監控這事情，當然這次不幸的事情還是警察這邊，「我覺得譴責暴力、絕不姑息」。