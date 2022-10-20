快訊／陳時中盼照顧寵物家人：建長照體系　4年內造活水樂園

▲民進黨台北市長參選人陳時中今天公布寵物政見。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中20日上午公布「健康、樂活、共好」寵物政策，他說，寵物政策不只照顧寵物，而是要回歸照顧人，打造與寵物共存共榮的文明社會，因此他主張要建立寵物長照體系，規劃臨托、日托、全日托等服務，並要興辦第一座公辦活水樂園，以及提升現行台北市17座寵物公園的品質。

陳時中今天上午舉行「健康、樂活、共好」寵物政策記者會，發言人莊瑞雄特別帶著愛犬TORO與會，在競總擔任創意總監的陳時中兒子陳彥安也抱著剛滿3歲的「狗狗發言人」沿八到場，沿八還將陳時中競選主視覺當作圍巾佩戴在身上，入場時引發媒體記者一陣驚呼。

陳時中表示，寵物就是家人，政府在照顧市民時，對於其家人也要照顧，這是文明城市尊重生命的展現。他提出涵蓋「健康、樂活、共好」3大主軸的寵物政見：在健康方面，盼讓收容與救援醫療達到專業分科水準，且要建立寵物長照體系，透過鼓勵獸醫、特寵業者加入，規劃臨托、日托、全日托等寵物長照服務。

在樂活方面，陳時中主張，提升現有17座寵物公園的品質，提供充足飲水及遮蔭，並要興辦第一座公辦活水樂園，還要增加寵物公車班次、寵物友善空間、擴增台北市寵物友善餐廳、推出據點電子地圖；在共好方面，則要讓台北市的寵物收容所接軌國際，持續推廣寵物陪伴制度，另外除了收容，也要有生命教育的意義，讓收容所成為「溫暖的教育場域」，甚至將觸角伸到文化場域，讓小朋友從小就可以透過「寵物小達人」等課程，了解負責任、面對生命的價值、與寵物互相扶持等概念。

台灣獸醫師公會全國聯合會前理事長江世明會中進行簡報表示，寵物老的時候會跟人一樣，會出現行動、進食不便的狀況，未來應該規劃長照制度，邀請獸醫師及特寵業者加入；他特別提到，現在歐美都是「貓比狗多」，台灣也有這樣的趨勢，未來除了「狗公園」政見，也將提出針對貓的相關主張。