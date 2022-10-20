毒品通緝犯違規停車　永康警攔查識破假名用「這一招」

▲台南市永康分局以「指紋辨識」識破廖嫌毒品、侵占通緝身分，依涉嫌毒品、偽造文書等罪嫌送辦及移送歸案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局警網深夜巡邏遇可疑份子違規停車，盤查發現車內藏有安毒及毒咖啡等違禁物，毒品、侵占廖姓通緝犯謊報胞兄身分企圖蒙騙警方，仍遭警方以「指紋辨識」識破，全案將廖嫌等2人，依涉嫌毒品、偽造文書等罪嫌送辦及移送歸案。

永康分局永康派出所警員林忠毅、林宥廷2人執行巡邏勤務時，於19日凌晨0時55分許，在永康區永大二路一處電子遊藝場前，發現45歲蕭姓男子及40歲廖姓男子深夜駕駛租賃車，違規停在慢車道上，經員警趨前盤查身分，打開車門時，赫然發現車內右側副駕駛座腳踏墊上，有塑膠袋盛裝之新興毒品咖啡包數十包，門把放有毒品吸食器等違禁物。

經查蕭、廖2人均有多項前科紀錄，進一步搜索發現廖嫌身上還藏有二級毒品安非他命，計起獲新興毒品咖啡包59包（毛重188.25公克）、安非他命2包（毛重2.12公克）及毒品吸食器1組，且車內蕭姓駕駛及廖姓乘客尿液均呈二、三級毒品陽性反應。

而該起查獲毒品案件偵訊過程中，廖嫌起初先謊報哥哥的身分資料，他與其哥哥長相極相似企圖蒙混，然該廖嫌萬萬沒想到，警方最後還是會透過「科技指紋資料庫」去實施比對相關跡證，才發現其謊報事件，以及有毒品及侵占通緝犯身分，反讓廖嫌又多了一條偽造文書罪行，讓廖嫌詭計當場遭識破，罪上加罪，直呼以後不敢騙警方了。

全案將廖嫌依涉嫌毒品、偽造文書等罪及毒品、侵占通緝案移送臺南地檢署偵辦，另蕭姓駕駛者亦以毒品罪嫌送辦，並持續擴大追查毒品流向與來源，全力掃毒淨化社會治安。

永康分局長甘炎民表示，永康分局因應選前治安工作，已加強深夜勤務作為，積極盤查可疑人車，不分晝夜盡心維護治安，此次能機先進一步查獲大量新興毒品，防止其流入社會危害青少年身心。