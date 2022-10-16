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社會 社會焦點 保障人權

14辣妹狂戰14男擠小吃店包廂…嗨唱扭臀！　一查是開毒趴

記者許展溢／高雄報導

高雄大寮區光明路一間小吃部竟提供毒品給顧客開趴，警方獲報成立專案小組，經埋伏、蒐證發現，只要到週末夜晚，顧客分批進入後這間店就馬上將鐵門拉下，警方一來就關燈光、音樂躲臨檢，14日深夜警方再前往追查，看到14男14女，共28名，其中17名為外籍移工，有6名是逃逸移工，更查獲多包毒品。

▲▼高雄14男14女小吃店開毒趴狂歡。（圖／讀者提供）

▲14男14女擠一間包箱開毒趴狂歡。（圖／讀者提供）

警方來到小吃部外，見大門深鎖但屋內傳來音樂聲響，於是不動聲色在外等待時機，正巧一名顧客要從後門離開，在場警力立即一擁而上，控制想離開的顧客，而包廂內的顧客還不知警方到來，沈浸在狂歡派對中，毒品咖啡包就大喇喇的擺在桌上。

▲▼高雄14男14女小吃店開毒趴狂歡。（圖／讀者提供）

▲▼毒品咖啡包就擺在桌上。（圖／讀者提供）

▲▼高雄14男14女小吃店開毒趴狂歡。（圖／讀者提供）

現場有3間包廂，男男女女就像在夜店開趴一樣，不少女生更是穿著養眼，只有短短小可愛配上穿短裙，一起跟著搖擺。警方表示，當時顧客14男14女，共28名，真相其實是週末相約小吃部開毒趴。

警方調查，其中17名為外籍移工，經高雄市專勤隊協助查證身份，6名為逃逸移工，毒品部分查獲安非它命21包、大麻咖啡包20包、卡西酮咖啡包12包、K他命5包，現場也逮捕杜姓負責人，全案訊後依毒品危害防制條例移請偵辦。
 

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