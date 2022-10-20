亞大排名全台第4　國立大學校長批沒公信力「背後疑有商業利益」

▲教育部長潘文忠（右）表示，新一期大學深耕計畫經費將提高到150億元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）在本月12日公布世界大學排名，在台灣部分，私立亞洲大學排名竄升到全球第384名，在全台排第4，更超越成大、清大陽明交大等傳統名校，讓各界深感意外，國立大學校院協會理事長、中央大學校長周景揚今（20日）指出，有些單位的評比，「我的感覺是沒有公信力，要看背後有沒有商業利益考量」，可以平常心看待並參考，但不要放在心上；教育部長潘文忠表示，新一期大學深耕計畫經費將提高到150億元，將協助大學國際化。

英國「THE」日前公布公布世界大學排名，英國牛津大學連續第7年蟬聯世界第一，台灣則以台大排名第187表現最佳，但比去年退步74名，其中最讓外界感到意外的，莫過於私校亞洲大學排名竟竄升到全球第384名，在全台排名第4，更超越成大、清大、陽明交大與中字輩及台師大等傳統名校，引發外界熱議。

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▲對於亞大排名全台第四，中大校長周景揚直言「感覺沒有公信力」。（圖／中央大學提供）

今天立法院審查教育部所屬單位預算，包括各國立大學校長都到場，媒體詢問大學校長對THE排名看法，中大校長周景揚就直言，有些單位的評比，「我的感覺是沒有公信力，要看背後有沒有商業利益考量」，就以平常心看待，他不太會去看排名，因為對學校而言，應該是把研究、教學做好，若太在意排名而改變辦學方向或排擠未來合作機會，這是非常不聰明。

周景揚也指出，「U.S. News & World Report」也有執行相關大學排名評比，相對較無商業成分，並不會要求學校來參與說明會、諮詢會，藉此增加排名，對學校而言較客觀，而該排名七至八年前開始國際化，中大校內論文發表數近半都與國際研究單位等合作執行，在U.S. News & World Report評比上，國際合作一項是台灣第一，但中大仍會繼續努力。

教育部長潘文忠在會前接受媒體聯訪時也指出，世界大學排名有各種不同評比標準與體系，像是英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）、QS等，因為不同評比指標，由學校思考自己特色來因應，對於教育部112年高教部分經費，因為即將進入高教深耕第二期，教育部會強化，經費會酌增，將提高到150億元，對於大學邁向國際化部分，也會有相關資源與預算來引導。

潘文忠進一步表示，資安部分是各大學可以來努力的走向，尤其高教深耕部分，針對可以發展校特色部分，會在大計劃下，由學校各自審酌自己中長程的計畫，希望能夠在下一個學年度，讓各校發展特色，也要維持「力行教學創新、善盡社會責任與提高公共化」等相關措施，讓每個大學發展成為有特色的大學。