武裝分子持槍攻入醫院！病人半夜驚醒慘遭掃射　10醫護被綁至少2死

▲奈及利亞一群武裝分子襲擊古魯醫院，導致至少2人死亡，10名醫護人員被綁。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

奈及利亞一群武裝分子在當地18日午夜，持槍襲擊了尼日州一家綜合醫院，導致多人被殺害，至少20名現場人士被劫，其中包含10名醫護人員。

綜合路透社與當地媒體報導，尼日州長貝羅（Sani Bello）證實，一群武裝分子在18日凌晨2點，大規模闖入地方政府管轄的古魯綜合醫院（Gulu Hospital）後，在院內展開攻擊，導致現場有多名人士喪命，另有不明人數被綁架。

一名目擊者指出，「他們在午夜闖進醫院後，開始在院內射擊。人們從睡夢中驚醒後開始四處逃命，但這群武裝分子抓走了很多人，其中還包括幾名醫師和藥劑師，然後離開。」

官方至今仍未具體說明究竟有多少人在這起襲擊中被劫持或喪命，但醫院與軍方知情人士透露，武裝分子綁走了包含患者親屬在內的20名民眾，其中有至少10人為醫護人員。安全部門消息人士則表示，現場有至少2名民眾被殺害。

奈及利亞住院醫師協會（NARD）主席伊沙亞（Dare Godiya Ishaya）告訴路透社，當地今年已發生了20起NARD成員被綁架的事件，導致他們有部分成員因缺乏安全感而離開該國。