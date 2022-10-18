奈及利亞「特大洪災」600死　「非洲產油大國」輸出會受影響？

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實習記者任庭儀／編譯

奈及利亞人道事務與災害管理部16日表示，近日洪災影響全國36州中的33州，死亡人數已攀升至600人。奈及利亞是非洲重要產油國之一，2018年也曾因洪災影響當地原油供給與能源產業，此次災情是否會影響非洲石油供應仍有待觀察。

▲ 奈及利亞遭遇近十年最嚴重洪災，道路車輛都被淹沒。（圖／路透）

綜合外媒報導，災害管理部部長法魯克（Sadiya Umar Farouq）指出，該國36州除3州外皆受到洪災影響，截至16日已有603人死亡，2407人受傷，130萬人流離失所。她警告這是該國近十年來最嚴重的洪災之一，災情更甚2018年洪患。洪水將持續到11月底，她呼籲各州政府將洪氾區居民疏散到高地、提供帳棚、水資源與醫療用品等救災物資，以應對接下來的洪災。

奈及利亞國家緊急事務管理部（NEMA）指出，鄰國喀麥隆（Cameroon）拉格多大壩洩水加劇奈及利亞的洪災問題。法魯克譴責，儘管有即時做出警告及氣候預測，許多州仍沒有為洪水做好準備。

This is what’s causing the flood in Nigeria from Cameroon. Not Cameroon fault, but the negligent side of Nigerian government. Before this happens, Nigerian govt are informed, so they know the consequences and everything before it happens. That’s how evil this govt is, APC/Buhari pic.twitter.com/ZqyD0GpGOo — Ikechukwu ‘Kayaky’ Onu (@kaykayonu86) October 15, 2022

▲ 網友在推特上傳奈及利亞洪水暴漲的慘況。

此外，聯合國世界糧食計畫署（WFP）上月表示，奈及利亞是面臨災難性飢荒的高風險國家之一。此次災情造成20萬棟房屋被部分或完全摧毀，11萬公頃農田、33萬公頃道路和基礎設施遭破壞，連日洪水除導致食品價格上漲，更引發奈及利亞民眾對糧食供應的擔憂。對此，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）則發表聲明指出，已下令訂購1.2萬公噸食品，以援助受洪災引響的居民。

俄烏戰爭後，俄羅斯為反制西方停止向歐洲輸送天然氣，迫使歐洲各國轉向油氣資源豐富的大西洋國家進口液化天然氣（LNG），包括奈及利亞、美國、阿爾及利亞（Algeria）等國。

因此，非洲能源大國奈及利亞能源部長7月底曾與阿爾及利亞、尼日（Niger）兩國簽署大型跨撒哈拉天然氣管線計畫的合作備忘錄。計畫將奈及利亞天然氣經尼日輸送到阿爾及利亞，再經跨地中海輸氣管道運往義大利，此線路全長4128公里。然而，此次奈及利亞國內大範圍的洪災可能將影響計畫進程。







