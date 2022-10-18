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奈及利亞「特大洪災」600死　「非洲產油大國」輸出會受影響？

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

實習記者任庭儀／編譯

奈及利亞人道事務與災害管理部16日表示，近日洪災影響全國36州中的33州，死亡人數已攀升至600人。奈及利亞是非洲重要產油國之一，2018年也曾因洪災影響當地原油供給與能源產業，此次災情是否會影響非洲石油供應仍有待觀察。

▲▼ 奈及利亞近十年最嚴重洪災。（圖／路透）

▲ 奈及利亞遭遇近十年最嚴重洪災，道路車輛都被淹沒。（圖／路透）

綜合外媒報導，災害管理部部長法魯克（Sadiya Umar Farouq）指出，該國36州除3州外皆受到洪災影響，截至16日已有603人死亡，2407人受傷，130萬人流離失所。她警告這是該國近十年來最嚴重的洪災之一，災情更甚2018年洪患。洪水將持續到11月底，她呼籲各州政府將洪氾區居民疏散到高地、提供帳棚、水資源與醫療用品等救災物資，以應對接下來的洪災。

奈及利亞國家緊急事務管理部（NEMA）指出，鄰國喀麥隆（Cameroon）拉格多大壩洩水加劇奈及利亞的洪災問題。法魯克譴責，儘管有即時做出警告及氣候預測，許多州仍沒有為洪水做好準備。

 

▲ 網友在推特上傳奈及利亞洪水暴漲的慘況。

此外，聯合國世界糧食計畫署（WFP）上月表示，奈及利亞是面臨災難性飢荒的高風險國家之一。此次災情造成20萬棟房屋被部分或完全摧毀，11萬公頃農田、33萬公頃道路和基礎設施遭破壞，連日洪水除導致食品價格上漲，更引發奈及利亞民眾對糧食供應的擔憂。對此，奈及利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）則發表聲明指出，已下令訂購1.2萬公噸食品，以援助受洪災引響的居民。

俄烏戰爭後，俄羅斯為反制西方停止向歐洲輸送天然氣，迫使歐洲各國轉向油氣資源豐富的大西洋國家進口液化天然氣（LNG），包括奈及利亞、美國、阿爾及利亞（Algeria）等國。

因此，非洲能源大國奈及利亞能源部長7月底曾與阿爾及利亞、尼日（Niger）兩國簽署大型跨撒哈拉天然氣管線計畫的合作備忘錄。計畫將奈及利亞天然氣經尼日輸送到阿爾及利亞，再經跨地中海輸氣管道運往義大利，此線路全長4128公里。然而，此次奈及利亞國內大範圍的洪災可能將影響計畫進程。




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