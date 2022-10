奈及利亞「特大洪災」600死　「非洲產油大國」輸出會受影響？

▲ 影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

實習記者任庭儀/編譯

奈及利亞人道事務與災害管理部16日表示,近日洪災影響全國36州中的33州,死亡人數已攀升至600人。奈及利亞是非洲重要產油國之一,2018年也曾因洪災影響當地原油供給與能源產業,此次災情是否會影響非洲石油供應仍有待觀察。

▲ 奈及利亞遭遇近十年最嚴重洪災,道路車輛都被淹沒。(圖/路透)

綜合外媒報導,災害管理部部長法魯克(Sadiya Umar Farouq)指出,該國36州除3州外皆受到洪災影響,截至16日已有603人死亡,2407人受傷,130萬人流離失所。她警告這是該國近十年來最嚴重的洪災之一,災情更甚2018年洪患。洪水將持續到11月底,她呼籲各州政府將洪氾區居民疏散到高地、提供帳棚、水資源與醫療用品等救災物資,以應對接下來的洪災。

奈及利亞國家緊急事務管理部(NEMA)指出,鄰國喀麥隆(Cameroon)拉格多大壩洩水加劇奈及利亞的洪災問題。法魯克譴責,儘管有即時做出警告及氣候預測,許多州仍沒有為洪水做好準備。

This is what’s causing the flood in Nigeria from Cameroon. Not Cameroon fault, but the negligent side of Nigerian government. Before this happens, Nigerian govt are informed, so they know the consequences and everything before it happens. That’s how evil this govt is, APC/Buhari pic.twitter.com/ZqyD0GpGOo