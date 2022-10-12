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全台最難掛名醫！開刀等1年　蝦皮推「代掛號賣場」4千元網搶爆

▲大醫院掛號一號難求。（示意圖／資料照）

▲大醫院掛號一號難求。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

比演唱會門票還難搶！看醫生想找名醫，怎麼搶都搶不到，加上疫情爆發，大家多以網路掛號取代現場排隊，也因此出現不少「代掛號」服務，一般代掛號的費用約落在100元到500元左右，不過少數幾個超難掛的名醫，費用則是破千元，而號稱「全台最難掛的」呂紹睿醫師費用高達4000元。

台大、北榮、長庚、國泰等醫學中心門診，幾乎是大排長龍，想上網掛號，打開網站卻都寫著「滿額」2字，疫情爆發之前，常常可以看到民眾在醫院門口徹夜排隊，隔天一早開門直衝櫃檯區，但每個門診頂多只有3-5個名額，人人都想搶。

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疫情爆發後，大家都轉為線上掛號，只要敲敲鍵盤就有機會，還可以用程式自動掛號，許多賣家看準商機搶奪市場，在蝦皮平台搜尋「代掛號」等關鍵字，就會出現許多醫院的門診掛號，還有專門處理代掛號的賣場，「程式自動掛號，成功率高」、「成功再付款」、「台大網路代掛號199元、長庚網路代掛號170元」。

▲▼ 。（圖／翻攝自蝦皮）

▲蝦皮平台有許多代掛號服務。（圖／翻攝自蝦皮）

然而，從價格就可以發現，哪些是「名醫中的名醫」，一般代掛號價格約落在100-500元左右，少數幾個名醫價格破千元，其中，被稱為「全台最難掛號」的大林慈濟醫院關節中心主任呂紹睿，呂紹睿醫師關節手術聞名，想開刀治療退化性關節炎，掛號到看診最快半年，最慢得等上一年。

呂紹睿醫師代掛號費，一般件2000元，急件則要4000元，不過高額的費用完全不影響銷售，賣家表示「目前預約人數非常多，一般件起碼要等半年以上，急件大概一個月左右」。

▲▼ 。（圖／翻攝自蝦皮）

▲呂紹睿醫師人氣超夯。（圖／翻攝自蝦皮）

不少網友也在賣場底下留言，「感謝賣家用急件就馬上掛號到，之前自己掛都無法！ 只能說超迅速的，雖然要等半年，但值得」、「台灣最難掛號的醫生，終於排到了」、「感謝賣家，雖然費用所費不貲，但能夠完成長輩的期待也是值得」。

另外，台大醫院以肺癌權威、胸腔外科主治醫師陳晉興人氣也很夯，銷售數量高於台大醫院其他醫師。除了陳晉興醫師和呂紹睿醫師之外，台大心臟內科教授王宗道、專攻幼兒發育遲緩的台大副院長高淑芬、慈濟中醫科醫師沈邑穎等，均名列代掛榜的前幾名。

不過，請專人幫忙代掛號，須提供姓名、身分證、出生年月日等個人資料，近來詐騙盛行，使用代掛號服務時，需多加注意並慎選賣家，以免受騙上當。

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