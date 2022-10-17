開刀住院1個月　遭討214萬他傻眼拒付…說過「這2字」躲不掉

▲莊男到三總進行重大手術，出院時才知自費部分要價2百多萬，他認為醫院收費不合理拒絕支付，醫院為追討費用與莊男訴諸法院。（示意圖／PIXABABY）

記者蔡怡萍／南投報導

莊姓男子因重大傷病而住進三軍總醫院治療，他在院一個月的期間進行數次手術與治療，出院時才赫然發現醫療費用高達214萬餘元，原來是因為莊男第一次手術前在院方詢問自費或健保時，他回答了「自費」，他認為院方在第二次之後都沒再詢問或告知，有疏失而拒絕再支付高額醫療費，三總診療服務處為追討費用遂提出告訴。法官審理後，幫莊男扣除了可健保支付部分，但其他自費項目都有莊男妻子親筆簽名，視為同意醫療契約，計算後仍然有125萬1077元需繳納，仍可上訴。



判決書指出，莊姓男子需進行重大手術而到台北三軍總醫院接受治療，時間自2019年10月30日至同年11月30日，自費金額共214萬6172元，莊男隔年2月間辦理出院時看見金額嚇了一大跳，但為了出院只好向醫院聲請每期17萬8847元的分期付款，但他僅付了前3期53萬餘元後，就認為金額實在太高拒絕再付。

莊男表示，醫生只有在剛住院第一次手術時，有問過要「自費或健保」，他當下回答「自費」，但第二次手術以後的相關費用醫生都沒再告知，很多材料都沒有知會金額，護士拿手術同意書來簽名時，也完全沒任何標示，他主張醫師應該說明整個手術費用、提供病人可自行選擇或評估，而不是到出院時才知道總金額，事後向健保局申訴也得到沒有違法的答覆，但他認為第二次手術後的費用醫院不得請求這麼多。

法院檢視三總提出莊男的醫療項目明細，幫忙扣除了健保可支付的8萬餘元，其餘未償還部分還有152萬512元；而三總主張這些自費品項都確實用在莊男身上，但法官認為有一部分「無法證明有於莊男同意後使用」，再扣除26萬9435元。

至於剩下的125萬1077元，在莊男進行自費手術前，都有其妻子的同意簽名，認為即已成立雙方醫療契約，這部分法院認為仍需支付，判莊男還是需要繳納費用給醫院，全案可上訴。