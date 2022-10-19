台南「翹孤輪」飆仔慘了！35人公共危險送辦　3騎士罰9萬+吊照

▲有關網傳台3線楠西路段有數輛機車獨輪行駛於道路上，影響用路人安全案，玉井分局掌握同行共35輛機車車牌及車主身分依法查辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者林悅／台南報導

台三線楠西路段10月16日上午有數輛機車獨輪行駛於道路上，影響用路人安全，玉井分局已調取相關違法事證，並掌握同行共35輛機車車牌及車主身分，明確違規行為舉發3輛，騎士涉嫌公共危險罪，19日寄發通知書，等到案偵訊後函送台南地檢署偵辦。

警方依據道路交通管理處罰條例第43條第3項規定，2輛以上之汽車共同以危險方式駕車，或在道路上競駛、競技者，處汽車駕駛人新台幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。同條第4項規定，汽車駕駛人有前項行為者，並吊扣該汽車牌照6個月；經受吊扣牌照之汽車再次提供為違反前項行為者，沒入該汽車。

▲台3線楠西路段，玉井分局加強取締改裝車及危險駕駛。

另依據刑法第185條規定，壅塞陸路或以他法致生往來之危險者，處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

玉井分局分局長林獻力表示，玉井地區景色風光怡人，歡迎民眾蒞臨遊賞，但不容許任何人破壞山區安寧秩序，分局絕對支持員警強力精準執法，遏止危險駕車、惡意擾民歪風，另亦會不定時洽請麻豆監理站、市政府環保局及警察局交通警察大隊至轄區執行「監警環聯合稽查」工作，2022年度迄今計舉發違規改裝車輛46件、無照（越級）駛143件及超速5162件，呼籲民眾務必遵守各項法規，切勿以身試法，以確保山區居民生活安寧及用路人之交通安全。