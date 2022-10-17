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重機群飆速「翹孤輪」還PO網　南警：依法舉發約談送辦

▲有網友在網路PO出一段影片，片中一群重機騎士疑在台3線楠西路段道路上飆速，還多次「翹孤輪」，嚴重危害其它車輛的安全，警方將依法告發嚴辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

▲有網友在網路PO出一段影片，一群重機騎士疑在台3線楠西路段道路上飆速，還多次「翹孤輪」，警方將依法告發嚴辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

記者林悅／台南報導

有網友在網路PO出一段影片，片中一群重機騎士疑在台3線楠西路段道路上飆速，還多次「翹孤輪」，嚴重危害其它車輛的安全，台南市警井分局指出，警方已掌握相關影像資料，後續將針對違規車輛製單舉發，機車獨輪行駛部分除製單舉發外，亦涉嫌刑法公共危險罪嫌，會再依法傳訊說明後函送台南地檢署偵辦。

▲有網友在網路PO出一段影片，片中一群重機騎士疑在台3線楠西路段道路上飆速，還多次「翹孤輪」，嚴重危害其它車輛的安全，警方將依法告發嚴辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

網友PO網的影片中，可以看到多部重機車高速行駛於道路上，還有多部「翹孤輪」，甚至急煞「翹後輪」，引起熱議及一片批判影響行車安全。

▲有網友在網路PO出一段影片，片中一群重機騎士疑在台3線楠西路段道路上飆速，還多次「翹孤輪」，嚴重危害其它車輛的安全，警方將依法告發嚴辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

玉井分局指出，有關網傳該分局所轄台3線楠西路段，於16日上午有數部機車獨輪行駛於道路上，影響用路人安全案，警方已掌握相關影像資料，後續將針對違規車輛製單舉發，機車獨輪行駛部分除製單舉發外，因涉嫌刑法公共危險罪嫌，會傳喚說明後再依法函送台南地檢署偵辦。

▲有網友在網路PO出一段影片，片中一群重機騎士疑在台3線楠西路段道路上飆速，還多次「翹孤輪」，嚴重危害其它車輛的安全，警方將依法告發嚴辦。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

玉井分局提醒民眾，台3線及台20線沿路有多處大型工程施作，駕駛車輛應注意路況及遵守相關法令，玉井分局每月皆會洽請麻豆監理站、環保局及交通警察大隊至轄區執行「監警環聯合稽查」工作，2022年計舉發違規改裝車輛、無照駕駛等75件，以敦促駕駛人知法守法，共同維護用路人交通安全。

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