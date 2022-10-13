獨／拍下重機翹孤輪害被法辦　騎士反控休旅4違規再加告強制罪

記者黃宥寧／桃園報導

本月1日，陳姓重機車主騎著Kawasaki Ninja在西濱快速道路桃園觀音段「翹孤輪」長達25秒，還有2名重機騎士「護駕」，全程遭後方汽車行車紀錄器錄下，警方根據影像通知陳男到案說明，依法開罰外更以公共危險函送地檢署偵辦。對此，陳姓騎士認汽車駕駛也有違規行為，檢具相關影像後向桃園市警局檢舉，日前結果出爐。

23歲陳姓騎士，本月3日晚間經通知到案說明，警方並依《道路交通管理處罰條例》第43條：「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」予以製單舉發，另以公共危險罪嫌函送桃園地檢署偵辦；其中1名「護駕」車友也因未保持安全距離、未依規定變換車道，被警方依法舉發2次，每項可處3千至6千罰鍰。

▼陳姓重機騎士於桃園台61翹孤輪。（圖／翻攝記者爆料網）

陳姓騎士被開罰後，認後方汽車駕駛也有違規行為，檢具相關影像向桃園市警察局「交通違規檢舉專區」進行檢舉，加碼提告強制罪。

這起「翹孤輪」特技不僅引網友熱議，陳姓騎士也向YouTube頻道《Owl貓頭鷹交通書》反應自己有對汽車駕駛檢舉，《Owl貓頭鷹交通書》也針對這起事件，以「九成觀眾都不知道的事實！跟大型重機翹孤輪一樣嚴重的違規，還有一個？」為標題，用法規分析整起翹孤輪事件。

片中提及，陳姓重機騎士僅有1項「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」違規行為，可罰緩6000至24000元；但後方休旅車駕駛卻有連續密集按鳴喇叭、未保持安全距離、未依標線指示行車、違規超車行駛4項違規，可處12000元至24000元，分析下來重機騎士與休旅車駕駛2人罰緩都差不多，但休旅車最低罰緩金額卻高出重機騎士2倍。

▼陳姓重機騎士認汽車駕駛也有違規行為進行檢舉，日前結局出爐。（圖／民眾提供）

《Owl貓頭鷹交通書》向記者指出，汽車駕駛違規行為並不會因為前車違規而免責，除非有緊急危險，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項第14款，駕駛汽車因閃避突發之意外狀況，致違反本條例規定，才可免責，但影片中很明顯，汽車駕駛完全不會有「突發意外」發生，所以無法應該無法以此法條免責，同時他也認為桃園市警方仍以23條免予舉發完全不明。

但警方受理後，認該輛汽車駕駛係因陳姓騎士等3輛重機違規在先，導致後方車輛無法正常通行，綜觀完整具體事實，汽車駕駛違規是出於不得已行為，因此免予舉發。