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男「急徵包養妹」豪給出場費1.5萬！妹子點頭了…結局超展開

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO滑交友軟體，遇到有人在徵包養妹。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

網路日益發達，不少人會透過交友軟體認識朋友。一名女網友表示，日前突然有男生私訊「急徵包養妹」，她當下好奇心起就回覆了，才知道對方是想要找人陪自己去前女友的訂婚典禮，出場費是1萬5000元，她聽到後相當心動，最後也和對方成為朋友。PO文一出隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，最近玩交友軟體的時候，遇到一個在找包養妹的男生，雙方聊了一下才知道，因為隔天是男方前女友的訂婚典禮，當初已經報人數2位了，不想要漏氣，所以才在網路上找人陪自己參加，出場費1萬5000元。她聽到後就答應對方，「難得我有機會可以犧牲色相，平常根本沒人願意帶我這個路人甲出去炫，這麼難得的機會我當然是給他去（賺）啦」。

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當天晚上2人也擬定作戰，男方希望她注意儀態，一舉一動都要很溫柔，也強調不會發生關係，只是希望可以假扮自己的女友而已。到了訂婚現場，原PO為了不要讓戰友漏氣，便開始說得天花亂墜，所幸最後完成任務，晚上也和對方一起去吃飯。

▲▼裙子,洋裝,婚禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO被找去參加婚禮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

結束之後，原PO和那個男生相處得不錯，對方也傳訊息說，願意之後找一天再出來吃飯，「要不要當朋友看看」。雖然最後沒有順利脫單，但她仍相當開心，「沒關係這個月獲得一萬五，我可以自己吃聖誕節大餐了」。

不少網友看到後紛紛表示，「我其實也很好相處，他還有前女友嗎？我也可以跟他一起出席」、「誰會想到前女友可能會是他下任女友的媒人」、「本來以為是包養的故事，沒想到這麼可愛」、「出租女友的概念XD蠻有趣的哈哈哈哈」、「如果在一起的話，很像偶像劇ㄟ，假戲真做的那種劇情哈」，也有人期待後續發展，「感覺男生蠻喜歡你的個性和相處的感覺，所以才特地說要當朋友」、「太可愛啦，小期待後續了」。

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