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冰塊盒腹肌帥男「叫一聲老婆就暈了」　她為愛狂砸210萬...有夠慘

▲▼冰塊盒腹肌帥男「撩妹叫老婆」　64歲的她為愛砸210萬…哭慘了。（圖／讀者提供）

▲許多女網友被帥哥肌肉照騙了。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

詐騙集團又來了！這次利用交友軟體，在平台上放上各種盜來的帥哥美女照，藉此認識想交友、戀愛的男男女女，遇到女網友放健身肌肉照，跟男網友聊則放美女照，從去年暑假到今年共騙到35人，得手約3千萬元，其中被騙最多的是一名未婚64歲女子，損失了210萬元。

由於高市刑大陸續接獲民眾報案，稱用了交友軟體認識網友後，網友開始慫恿出錢投資「股票」、「虛擬貨幣」或「黃金」等項目，並誆稱保證獲利穩賺不賠，有些被害人深信不疑，直接照著指示到假投資網站申請帳號，並依照歹徒指示匯款入金，並以帳戶遭凍結等名義詐騙被害人繳交各種保證金，驚覺受騙已太晚了。

▲▼冰塊盒腹肌帥男「撩妹叫老婆」　64歲的她為愛砸210萬…哭慘了。（圖／讀者提供）

▲▼對話中可看到對方說，「如果妳不是我老婆的話我找你幹嘛」。（圖／讀者提供）

▲▼冰塊盒腹肌帥男「撩妹叫老婆」　64歲的她為愛砸210萬…哭慘了。（圖／讀者提供）

警方表示，該詐騙集團以25歲陳男為首，底下還有23歲陳男，2名21歲吳男、28歲吳男、24歲鄭男、26歲劉女和47歲的曾男，共7男1女。

從對話訊息可以看出，這群詐騙仔會以老公、老婆稱呼對方，甚至說「如果妳不是我老婆的話我找你幹嘛」，或是叫了老婆之後，要對方先登入進去假投資網站，並說「這是很簡單的東西，我教你」等。

▲▼冰塊盒腹肌帥男「撩妹叫老婆」　64歲的她為愛砸210萬…哭慘了。（圖／讀者提供）

▲▼這群詐騙仔會以老公、老婆稱呼對方。（圖／讀者提供）

▲▼冰塊盒腹肌帥男「撩妹叫老婆」　64歲的她為愛砸210萬…哭慘了。（圖／讀者提供）

警方進一步說明，從去年暑假到今年已有35 人受害，總計損失約3千萬元，其中被騙最多的是一名64歲的未婚女子，損失了210萬元。警方提到，詐騙遇到男網友就會放美女照，前期會先假裝想認識對方，取得信任後才開始騙錢，若對方為女網友，改放帥哥健身照將想婚、想戀愛的女性騙到手。

▲▼冰塊盒腹肌帥男「撩妹叫老婆」　64歲的她為愛砸210萬…哭慘了。（圖／讀者提供）

▲前期詐騙集團會先假裝想認識對方，取得信任後才開始騙錢。（圖／讀者提供）

警方指出，經專案小組調閱相關監視器畫面循線追查，多方蒐集資料進行身分比對，從今年6月至9月將詐欺集團主嫌陳男，及另7人拘提查緝到案，其中主嫌也知道難逃，竟一度想搭機到國外，還好警方第一時間抓到人，全案以違反詐欺罪、洗錢防制法罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查詐騙集團及其他共犯，清查嫌犯相關金流及財產。

▲▼冰塊盒腹肌帥男「撩妹叫老婆」　64歲的她為愛砸210萬…哭慘了。（圖／讀者提供）

▲▼以陳男為首的詐騙集團共8人被警方逮捕到案。（圖／讀者提供）

▲▼冰塊盒腹肌帥男「撩妹叫老婆」　64歲的她為愛砸210萬…哭慘了。（圖／讀者提供）

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