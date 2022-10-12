南科男砍7刀又點汽油「活活燒死情敵」　死者爸媽淚灑法庭求判死

▲南科男放火活活燒死情敵，死者爸媽淚灑法庭求判死。（圖／記者林悅翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台南科學園區一名洪姓員工因不滿前女友與同公司葉姓男子交往，2021年12月29日騎車堵人談判，最後卻變成肢體衝突，他拿出預藏刀子刺傷對方後，把葉男載到停車場點燃汽油活活燒死。台南地院日前召開辯論庭，檢方認為洪男殺人手段兇殘，犯後亦無悔意，無教化可能，請求法官判處死刑。

警方調查，洪男因為不滿前女友移情別戀，與同公司的葉姓男子交往，醋勁大發，2021年12月29日清晨騎車找葉男談判，兩人在南科環西一路、環東一路路口發生爭執，最後演變成肢體衝突，他拿出預藏的水果刀不斷朝對方攻擊，葉男身中7刀倒臥在地。

洪男事後利用葉男的機車，把重傷的葉男載到迎曦湖北側停車場，過程中因行車不穩擦撞電線桿，他扶起機車時發生油箱漏油，竟直接點燃汽油，連人帶車把葉男活活燒死。台南警消事後接到火災通報，滅火後發現焦屍上有刀傷，懷疑案情並非單純火燒車，最後循線逮捕殺人的洪男，洪男落網後也坦承犯行。

▲檢方認為，洪男殺人後至今毫無悔意，無教化可能，請求法官判處死刑。（圖／記者林悅翻攝）

台南地院11日召開辯論庭。洪男辯稱，他沒有要故意殺人，當天是想跟葉男好好講，但對方罵髒話又嗆「沒什麼好講」，才會失控行兇，至於為何會砍葉男7刀，主要是當時戴著安全帽，前面不知道有刺到對方，只知有刺中1刀。

洪男的辯護律師則稱，兩人是先爭吵後才開始扭打，而葉男部分的刀傷很淺，顯見洪男是為了自我防衛，並非有殺人犯意，事後放火則是臨時起意，目的是為了毀損屍體。

葉母聽了洪男說法後，情況十分激動，認為洪男根本在胡說八道，大罵「你明明就是要讓他死」，並落淚哽咽說，兒子死後，她與老公受到非常大的打擊，甚至有精神錯亂，真的很想再聽兒子叫聲「媽媽」。葉父也怒斥洪男殺人十分惡質，一定要判處死刑。

對此，台南地檢署檢察官表示，洪男事前就多次騷擾死者，當天堵人時還特別預藏刀子，顯然事前就有策劃殺人，而殺人後放火則是故意犯意的延伸，加上洪男殺人後至今毫無悔意，無教化可能，請求法官判處死刑。

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