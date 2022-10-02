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高中女見網友遭丟包！半夜困山上崩潰　哥哥心疼：吃飯還沒付錢

網友丟包高中妹。（示意圖／pxhere）

▲網友丟包高中妹。（示意圖／pxhere）

圖、文／CTWANT

一名男網友痛訴，妹妹已明確告知網友自己胖胖的，而對方知道後仍堅持見面，怎料到見完面居然假借看夜景，把人丟包在山上，讓他相當憤怒。男網友氣憤地說，「胖錯了嗎？有必要這樣欺負人嗎？」

原PO在Dcard表示，妹妹從小就胖胖的，對自己很沒自信，但上了高中之後，學會打扮、修圖以及套濾鏡，因此IG上擁有不少粉絲，而妹妹也喜歡玩交友軟體，因為只有在那邊，妹妹才能感受到男性的善意；前幾天一名男生堅持約妹妹見面，還強調不在乎胖胖的女生，但見面後卻變了樣。

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原PO透露，妹妹提到，見面後明顯感受到對方的錯愕，吃飯時男方還說錢包不見，因此最後是妹妹付的錢，後來男方提議說要去看夜景，到了目的地後，卻假借要上廁所，接著把車騎走。原PO心疼地說，「我妹在山上待了一小時才哭著找我求救，這幾天每天都關在家裡哭，胖錯了嗎？有必要這樣欺負人嗎？」

貼文一出引起討論，大家紛紛留言「說不定那個男的也覺得被騙了，但我覺得把人丟包是真的很X北」、「如果真的覺得不行就直接走，真的不必要這樣」、「丟山上很危險欸，不想繼續，吃完飯就各自回家啊，幹嘛提議看夜景」、「希望妹妹早點走出陰影」、「希望你可以給妹妹一點自信心，讓自己變得更好，自然而然在現實中也會遇到不錯的男生」。

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