快訊／高端補打「所有廠牌都可選」！次世代疫苗只能作為追加劑

記者嚴云岑／台北報導

打高端赴日需多花3500元做PCR，指揮中心今（19）日表示，經綜合評估後，即日起提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗，接種基礎際需間隔28天、追加劑則需與前一劑間隔84天。台灣目前有5種廠牌疫苗可供選擇，但最新開放接種的莫德納次世代疫苗，僅能作為追加劑使用。

指揮官王必勝表示，即起開放接種高端疫苗有出國需求的民眾可以補打，接種條件是依照入境國家檢驗需求出具相關文件，各種疫苗都可以接種，民眾也可選擇自己想接種的廠牌，包括最新的莫德納次世代疫苗，如果民眾有特殊狀況，可以致電1922詢問，近期也會陸續整理Q&A讓民眾參考。

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指揮中心開放補打條件如下：

一、 接種條件：

接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求(包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等)，於出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

二、 接種劑次與間隔：

接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。

指揮中心另提醒，民眾接種後可至「數位新冠病毒健康證明申請系統」(https://dvc.mohw.gov.tw/)下載疫苗接種之數位證明(建議於完成接種後2天以上申請)，供入境他國查驗使用。

王必勝表示，我國打高端第一劑的是100萬人，3劑都打的則有30幾萬䅰，基礎劑可接種AZ、BNT、莫德納疫苗，追加劑則另有默德納次世代疫苗可選擇。

▲提供接種高端且有出國需求民眾補打他牌疫苗措施。（圖／指揮中心提供）

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