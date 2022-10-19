高端戰士補打三劑！今開始打也趕不上「春節連假去日本」

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，即起開放已接種高端疫苗且有出國需求民眾補打其他廠牌新冠疫苗，被視為幫想要去日本的高端戰士解套。根據指揮中心統計，目前三劑都接種高端國人約有30萬人，要完成三劑疫苗補打得花上接近4個月時間，也就是說，即便今天就開始打第一劑，也趕不上明年春節假期赴日旅遊。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(19)日表示，考量國內邊境管制措施逐漸放寬，國際間各式交流需求日益增加，且入境部分國家，如有符合該國指定疫苗廠牌及劑數之接種紀錄，可豁免入境後之檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明，經綜合評估後，指揮中心宣布自即日起，提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗：

一、 接種條件：

接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求(包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等)，於出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

二、 接種劑次與間隔：

接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。

▲提供接種高端疫苗有出國需求的民眾。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官王必勝說明間隔算法，可以用接種高端「以外」的疫苗去計算，如果曾經接種0~1劑其他廠牌疫苗，補接種就是間隔4週，如果打過2劑其他疫苗，要補打就是間隔12週。

王必勝也提到，統計目前國內打過高端者，第一劑打高端估計有100萬人，三劑皆打高端約有30幾萬人，以此估算最大量約百萬人，目前疫苗庫存應足以因應，如果有不足，會再去進行相關採購。

如果以三劑都打高端的民眾為例，補打第一劑其他疫苗之後，要間隔4週再打第二劑疫苗，以這兩劑作為基礎劑，接下來得再等12週，才能打第三劑作為追加劑。

也就是說，最久的情況得耗時近4個月（4週+12週）才能完成三劑補打，以符合日本入境免PCR資格，即便從今天10月19日開始打，估計打到三劑也要到明年2月8日，趕不上明年1月底農曆春節假期。

▲日本是不少台灣人喜歡前往旅遊的國家。圖為東京淺草觀光地。（圖／路透）

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