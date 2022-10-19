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高端戰士補打三劑！今開始打也趕不上「春節連假去日本」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，即起開放已接種高端疫苗且有出國需求民眾補打其他廠牌新冠疫苗，被視為幫想要去日本的高端戰士解套。根據指揮中心統計，目前三劑都接種高端國人約有30萬人，要完成三劑疫苗補打得花上接近4個月時間，也就是說，即便今天就開始打第一劑，也趕不上明年春節假期赴日旅遊。

▲▼10/19中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(19)日表示，考量國內邊境管制措施逐漸放寬，國際間各式交流需求日益增加，且入境部分國家，如有符合該國指定疫苗廠牌及劑數之接種紀錄，可豁免入境後之檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明，經綜合評估後，指揮中心宣布自即日起，提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗：

一、 接種條件：
接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求(包含登機/入境限制、豁免檢疫/隔離措施或取代檢驗陰性證明等)，於出具相關證明文件(例如電子機票或就學/工作證明等)後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

二、 接種劑次與間隔：
接種高端疫苗以外廠牌之第1-2劑視為基礎劑，需與前一劑間隔4週(28天)以上；高端疫苗以外廠牌之第3劑視為追加劑，需與前一劑間隔至少12週(84天)。

▲▼提供接種高端疫苗有出國需求的民眾。（圖／指揮中心提供）

▲提供接種高端疫苗有出國需求的民眾。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官王必勝說明間隔算法，可以用接種高端「以外」的疫苗去計算，如果曾經接種0~1劑其他廠牌疫苗，補接種就是間隔4週，如果打過2劑其他疫苗，要補打就是間隔12週。

王必勝也提到，統計目前國內打過高端者，第一劑打高端估計有100萬人，三劑皆打高端約有30幾萬人，以此估算最大量約百萬人，目前疫苗庫存應足以因應，如果有不足，會再去進行相關採購。

如果以三劑都打高端的民眾為例，補打第一劑其他疫苗之後，要間隔4週再打第二劑疫苗，以這兩劑作為基礎劑，接下來得再等12週，才能打第三劑作為追加劑。

也就是說，最久的情況得耗時近4個月（4週+12週）才能完成三劑補打，以符合日本入境免PCR資格，即便從今天10月19日開始打，估計打到三劑也要到明年2月8日，趕不上明年1月底農曆春節假期。

▲▼日本疫情、日本旅遊、東京淺草。（圖／路透）

▲日本是不少台灣人喜歡前往旅遊的國家。圖為東京淺草觀光地。（圖／路透）

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