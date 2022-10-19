半夜喉嚨劇痛還流鼻涕　「一篩卻陰性」他傻眼了！3種原因曝光

▲網友有症狀卻篩出陰性。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人一發現身體出現症狀，就會趕緊快篩，不過就有一名網友發文表示，他明明喉嚨痛、流鼻涕，但卻沒確診，這是怎麼回事？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「喉嚨痛流鼻水又沒有確診」為題發文，提到他前幾天淋雨上班，雖然吞了顆止痛藥，但當天半夜還是很不舒服，除了因喉嚨痛痛醒，還有痰、流鼻水。

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由於出現不少症狀，因此原PO猜想自己可能確診了，豈料篩完後卻不是兩條線，讓他不解為什麼？這樣還沒有確診喔？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「就天氣變冷感冒啊」、「就流感啊」、「啊不就感冒？話說我也是」、「流感啊！有新冠你就忘記每年一次的流感嗎」、「現在病毒一堆，怎麼都會認為是確診，光流感病毒就很多種」。也有網友認為，「可能要過幾天才驗得出來」、「明、後天再測一次，應該就兩條線了」、「我上次有症狀到驗出來隔快一個星期」、「我有症狀到陽性隔了兩天」。

▲篩出陰性有3種可能原因。（示意圖／記者陳俊宏攝）

至於為何有新冠症狀卻篩不出來？家醫科醫師李佳燕先前曾在臉書粉專分析2原因，一是時間還沒到，二則是大家自己快篩戳鼻子時，下手不夠狠。她依照過去經驗指出，在開始有一點症狀隔24至48小時才會篩出陽性，「今天篩陰性，不可大意，明天、後天，都必須再篩。」再者則是篩太淺，很多人只在鼻孔內轉，當然怎麼篩都是陰性。

此外，小兒科醫師林智葳日前也在《醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師》臉書上表示，門診常見高燒不退、全身痠痛卻屢篩陰性的病人，結果進一步檢查才知道是得了A型流感。

林智葳解釋，流感和新冠病毒都屬於呼吸道類的病毒，感染途徑相似，不過流感初期通常就以全身性症狀為主，如發燒、肌肉痠痛、頭暈無力來表現；新冠Omicron初期則會以呼吸道症狀為主，例如喉嚨疼痛、聲音沙啞和鼻水噴嚏。他也建議，若有相關症狀卻陰性，不妨找醫師討論，由醫師採檢。

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