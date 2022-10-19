40多歲確診女防疫旅館猝逝！列境外移入死亡「死因曝光」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增42例死亡個案，當中包含一起境外移入死亡，為先前於北市防疫旅館過世的40多歲女性，個案從新加坡入境，快篩陽性後在防疫旅館居家照護，兩天後發現已經昏迷死亡，行政相驗為新冠肺炎合併心肺衰竭。

今日公布新增42例新冠死亡個案，年齡分布30多歲到90多歲，指揮中心公布當中最年輕個案為30多歲男性，有慢性神經系統疾病，打過三劑疫苗，10/9因為數日來呼吸困難全身虛弱，快篩陽性確診，到醫院急診；X光顯示雙側肺炎，收治加護病房，使用抗病毒藥物、類固醇，插管使用呼吸器治療，不幸因為新冠肺炎合併呼吸衰竭於10/16過世。

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42例死亡個案當中也有一例境外移入，是數天前北市防疫旅館死亡的40多歲本國籍女性，個案本身有癌症病史，沒有接種疫苗，10/9從新加坡入境，在10/13快篩陽性，確診後防疫旅館居家照護，不幸於10/15發現已經昏迷死亡，行政相驗為新冠肺炎合併心肺衰竭。

▲本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



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