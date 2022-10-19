第3劑疫苗保護力「逐漸歸零」　專家揭唯一拯救方法：生命誠可貴

▲陳秀熙建議2類人盡快接種次世代或第四劑疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

台大公衛學者陳秀熙今天指出，近期台灣染疫死亡率上升，是因COVID-19疫苗第3劑對中重症的保護效益逐漸歸零，須趕緊接種第4劑或次世代疫苗。 陳秀熙帶領研究團隊，今天透過「新冠肺炎科學防疫」線上直播，分析最新COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）最新疫情趨勢與科學研究進展。

陳秀熙指出，台灣7成民眾有打第3劑疫苗，原以為在面對BA.5流行時，應僅有感染率上升，中重症應受到保護。但近3週以來，染疫死亡率都呈現上升趨勢。

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陳秀熙表示，過去對疫苗的定義為不能夠保護感染，但可保護中重症以及死亡發生，並且「不會隨著時間而影響」，然而這個理論目前已受到嚴重挑戰。觀察台灣疫情可發現，原始株製成的追加劑會產生突破性死亡，對中重症的保護力，會隨著時間拉長而衰退。

陳秀熙指出，9月底之後，台灣多數人施打第3劑的時間已經超過5、6個月，對中重症的保護力剩下30%並逐漸歸零，成為近期BA.5流行下死亡數增加的原因。「現在要拯救這些生命唯一的方法，就是對於容易住院被感染，以及容易變成中重症的群族，必須鼓勵他們趕緊施打次世代疫苗或第4劑。」

研究團隊林庭瑀以疾病進展模型評估，如果台灣的次世代疫苗涵蓋率達80%，每日死亡率可以從百萬分之2.3 ，下降到百萬分之0.87。

林庭瑀以日本作為對照，BA.5流行疫情也相當嚴重，但近一週平均每日死亡率約為百萬分之0.52，相比於台灣的百萬分之2.29，是非常低的。其中原因就是日本第4劑施打率較佳，60歲以上已達到72%，10月底更將擴大次世代疫苗接種資格、且縮短間隔時間。台灣雖已開放第4劑一段時間，但65歲以上長者施打率僅40%，50到64歲族群甚至不到20%。

陳秀熙團隊隨後也舉出多項海外實證研究資料，證明追加劑預防住院、急診、死亡的效益，都會隨時間降低，高風險族群應加強接種第4劑或次世代疫苗。海外研究也證實，疫苗接種也可降低長新冠（Long COVID）的風險，即感染後的幾個月持續有呼吸道症狀、肌肉酸痛、疲勞、頭痛。

陳秀熙表示，第3劑疫苗失效對生命的損失，雖不致於像上一波BA.2疫情一樣嚴重，但畢竟「生命誠可貴」，作為公衛學者，不得不感到憂心，希望民眾趕緊施打第4劑或次世代疫苗。