快訊／今本土+44601　另增42死「30多歲男確診8天亡」

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

疫情持續高原期！中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增44601例本土個案，另增27例境外移入，確診個案中新增42例死亡。死亡個案當中最年輕為30多歲男性，有慢性疾病接種三劑疫苗，確診後收治加護病房，但仍於8天後因新冠肺炎合併呼吸衰竭過世；也有通報一起境外移入死亡，為先前於北市防疫旅館過世的40多歲女性。

至於縣市分布方面，以新北市8590例最多，台中市5867例、高雄市5142例、桃園市4545例、台北市4315例、台南市3742例。今日也新增通報171例中重症，當中有127例中症、44例重症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲10/19新增病例。（圖／指揮中心提供）



死亡個案年齡分布30多歲到90多歲，指揮中心公布當中最年輕個案為30多歲男性，有慢性神經系統疾病，打過三劑疫苗，10/9因為數日來呼吸困難全身虛弱，快篩陽性確診，到醫院急診；X光顯示雙側肺炎，收治加護病房，使用抗病毒藥物、類固醇，插管使用呼吸器治療，不幸因為新冠肺炎合併呼吸衰竭於10/16過世。

42例死亡個案當中也有一例境外移入，是數天前北市防疫旅館死亡的40多歲本國籍女性，個案本身有癌症病史，沒有接種疫苗，10/9從新加坡入境，在10/13快篩陽性，確診後防疫旅館居家照護，不幸於10/15發現已經昏迷死亡，行政相驗為新冠肺炎合併心肺衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►台灣首賣！日本原汁原味【花月嵐】大蒜拳骨拉麵禮盒組搶購中！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！