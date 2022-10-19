高端補打方案曝光！兩劑間隔最短22天「依照廠牌有差」

記者洪巧藍／台北報導

打高端造成出國赴日障礙，指揮中心昨日拋出研議開放補打經認證疫苗，衛福部長薛瑞元今（19）日表示，公文已經簽訂，這兩天就會公布。他進一步接受媒體訪時說明，高端疫苗補打最多三劑，如果是補打兩劑，接種間隔最短22天，依照廠牌有所不同天數規範，如果補打三劑，第二劑到第三劑間的間隔就會比較久，但詳細還是由指揮中心公布。

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

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日本並未認可台灣的高端疫苗，如果沒有接種三劑受認可疫苗要赴日，必需持有出國前72小時PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，也引發高端出國障礙爭議。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，目前正在研議針對如赴日本沒有打到認可疫苗需提供PCR陰性證明的狀況，開放補打認可疫苗；他也補充，這是屬於政策範疇，無需經過ACIP專家諮詢會討論，目前已在簽核中，待完成簽核就會與國人報告。

薛瑞元今日出席立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，國民黨立委賴士葆、萬美玲等人都關心相關議題，薛瑞元表示「應該很快，今天、明天就會有答案」，並強調公文已經簽辦，由指揮中心發布。

▲▼高端赴日補打方案將公布，但藍委質疑補打可能耗時半年，不如花錢PCR入境比較快。（圖／翻攝立院直播）

不過，補打方案仍遭賴士葆批評「靠你計畫補打疫苗，可憐高端族要等半年，不如花3500做PCR」。依照現行方案，如果打追加劑，和前一劑疫苗間隔需3個月，打到三劑可以想見還是相當耗時，間隔是否縮短受到關注。

薛瑞元會中休息受訪表示，情況會有補打一劑、兩劑到三劑的狀況，還有補打視為第幾劑的議題，講起來有點複雜。但簡單來說，如果補打兩劑，第一劑到第二劑間隔依照廠牌不同，有的22天有的28天，至於第二劑和第三劑間隔則會比較長。

據了解，指揮中心今日下午記者會就將針對高端疫苗補打方案進行說明。

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