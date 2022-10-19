　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高端補打方案曝光！兩劑間隔最短22天「依照廠牌有差」

記者洪巧藍／台北報導

打高端造成出國赴日障礙，指揮中心昨日拋出研議開放補打經認證疫苗，衛福部長薛瑞元今（19）日表示，公文已經簽訂，這兩天就會公布。他進一步接受媒體訪時說明，高端疫苗補打最多三劑，如果是補打兩劑，接種間隔最短22天，依照廠牌有所不同天數規範，如果補打三劑，第二劑到第三劑間的間隔就會比較久，但詳細還是由指揮中心公布。

▲▼衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

日本並未認可台灣的高端疫苗，如果沒有接種三劑受認可疫苗要赴日，必需持有出國前72小時PCR陰性證明，將使出國費用增加至少3500元，也引發高端出國障礙爭議。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，目前正在研議針對如赴日本沒有打到認可疫苗需提供PCR陰性證明的狀況，開放補打認可疫苗；他也補充，這是屬於政策範疇，無需經過ACIP專家諮詢會討論，目前已在簽核中，待完成簽核就會與國人報告。

薛瑞元今日出席立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議，國民黨立委賴士葆、萬美玲等人都關心相關議題，薛瑞元表示「應該很快，今天、明天就會有答案」，並強調公文已經簽辦，由指揮中心發布。

▲▼衛福部長薛瑞元10/19立院備詢。（圖／翻攝立院直播）

▲▼高端赴日補打方案將公布，但藍委質疑補打可能耗時半年，不如花錢PCR入境比較快。（圖／翻攝立院直播）

▲▼「高端赴日補打」方案將上路，藍委質疑要耗時半年不如PCR。（圖／翻攝立院直播）

不過，補打方案仍遭賴士葆批評「靠你計畫補打疫苗，可憐高端族要等半年，不如花3500做PCR」。依照現行方案，如果打追加劑，和前一劑疫苗間隔需3個月，打到三劑可以想見還是相當耗時，間隔是否縮短受到關注。

薛瑞元會中休息受訪表示，情況會有補打一劑、兩劑到三劑的狀況，還有補打視為第幾劑的議題，講起來有點複雜。但簡單來說，如果補打兩劑，第一劑到第二劑間隔依照廠牌不同，有的22天有的28天，至於第二劑和第三劑間隔則會比較長。

據了解，指揮中心今日下午記者會就將針對高端疫苗補打方案進行說明。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／南韓11月起　恢復台灣旅客免簽入境
快訊／元大金創辦人馬志玲辭世　享壽82歲
快訊／國內首宗活摘器官集團！　男險遭「全拆」
快訊／陳昭榮前妻首發聲！　「離婚時間點」曝光
壽星吃麻辣鍋「幾歲就送幾片肉」！　還有雞翅跟蝦子
周星馳首開IG！　「開4大條件徵才」：我親自選人
退伍弟兄好消息！　明年教召5-7天與14天併行
LIVE／陳昭榮離婚！夜伴熟女全直擊　婚變原因曝光
好市多聯名卡換家！　內行「1招免重辦」免帶現金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

砍日航班！虎航超殺促銷「像迴力鏢」　董座嘆「打到自己非常痛」

遊日返台注意！　攜溫泉蛋、快煮麵入境「挨罰3萬元」

大學生歡呼可出國交換！政大生「首選日本」法德韓也熱門

第3劑疫苗保護力「逐漸歸零」　專家揭唯一拯救方法：生命誠可貴

Toyz直播爆《原子少年》小孩「4個人壞壞」　網美本人現身打臉

台虎董座宣示「明年1月起不減班還要增班」　4航點至少增班29班

好市多聯名卡換家！內行「1招免重辦」免帶現金　非會員也能爽買

高端補打方案曝光！兩劑間隔最短22天「依照廠牌有差」

各種感冒病毒襲小孩！發燒、爆痰2周　醫：災情慘重

虎航被迫砍班　董座赴日喬班機「新千歲、東京明年1月增班」

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

砍日航班！虎航超殺促銷「像迴力鏢」　董座嘆「打到自己非常痛」

遊日返台注意！　攜溫泉蛋、快煮麵入境「挨罰3萬元」

大學生歡呼可出國交換！政大生「首選日本」法德韓也熱門

第3劑疫苗保護力「逐漸歸零」　專家揭唯一拯救方法：生命誠可貴

Toyz直播爆《原子少年》小孩「4個人壞壞」　網美本人現身打臉

台虎董座宣示「明年1月起不減班還要增班」　4航點至少增班29班

好市多聯名卡換家！內行「1招免重辦」免帶現金　非會員也能爽買

高端補打方案曝光！兩劑間隔最短22天「依照廠牌有差」

各種感冒病毒襲小孩！發燒、爆痰2周　醫：災情慘重

虎航被迫砍班　董座赴日喬班機「新千歲、東京明年1月增班」

Netflix強力打擊共享帳號　明年初全球同步執行

賣毒電競直播主正面曝！拿下多場射擊冠軍　少年陳屍西門町揪出他

陳漢銘赴日搶救航班奏效今日股價應聲上漲　明年首季努力恢復獲利

元大金創辦人馬志玲辭世 享壽82歲

兩岸戰爭一觸即發　三三會林伯豐：澤倫斯基是不合格總統

狂傳簡訊扛柴刀盯稍「還打到她跌倒」　阿北騷擾前女友...判7月　

南韓11月起恢復台灣旅客免簽入境

鄧小平前翻譯：習若解決「台灣問題」將成歷史偉人　連任時間更長

台灣黑熊保育再傳喜訊　崁頂公熊Umas頸圈解鎖尋回！活動力超強

《女大》班底驚爆2年沒性生活！「原因曝光」白家綺聽完嚇呆：好了

生活熱門新聞

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

「好市多突寄1通知」會員賭爛：不尊重主卡人

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

好市多新上架「海鮮組合」！網見照片罵爆

自助加油78元！交易通知「卻跳2250元」　真相長知識

今晨17℃！恐新颱最快生成時間曝　2地區變天

拒回家跌蓮花池　女兒崩潰爸笑歪

Angelababy暴瘦、臉垮崩壞片曝光

路口直擊「巡弋飛彈」　網看傻：小黃真衰

更多熱門

相關新聞

中國煤都爆疫情！鐵路司機集體染疫

中國煤都爆疫情！鐵路司機集體染疫

中共二十大召開之際，北京本土疫情升溫，18日新增42例本土陽性個案，其中包括最核心的東城區和西城區。全大陸18日新增834例個案，其中山西爆發大秦鐵路火車司機集體染疫，傳出工作間已經被改成方艙醫院。

各種感冒病毒襲小孩　醫：災情慘重

各種感冒病毒襲小孩　醫：災情慘重

「高端補打方案」最快今天有答案！藍委批耗時半年不如PCR

「高端補打方案」最快今天有答案！藍委批耗時半年不如PCR

徐國勇傳發燒向立院請假　內政部：快篩陰

徐國勇傳發燒向立院請假　內政部：快篩陰

打高端開放補打疫苗方案　衛福部長：確定已經要上路了

打高端開放補打疫苗方案　衛福部長：確定已經要上路了

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

年底前5星座桃花運好到炸裂　愛情「火熱刺激」擋不住

確診妹羞曝「下體狂流水」1天換3條內褲！釣出苦主

同學竟被爸爸包養　媽爆料：她自己找上門的

23歲女員工「捲入攪拌機」活活絞死　南韓人氣炸

即／蘋果官網突上架新品！M2版iPad Pro、iPad 10驚喜登場

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

老公教召回家變準爸！她遭疑出軌摸肚流淚

海倫清桃夫妻遭控吸金詐騙　App捲款上億

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面